Falkensee: neuer Gehweg an der Friedrich-Engels-Allee

Falkensee

Der Gehweg auf der Südseite der Friedrich-Engels-Allee ist freigegeben. Seit Oktober 2020 war er ausgebaut worden. Über eine Gesamtlänge von 1700 Meter wurde dieser Weg mit einer Regelbreite von drei Metern mit Betonsteinpflaster hergestellt. Für Radfahrende ist der Gehweg in östliche Richtung freigegeben. Darüber informiert die Stadtverwaltung Falkensee. Auf der Nordseite wurde bereits im Jahr 2020 ein Schutzstreifen für Radfahrende auf der Fahrbahn eingerichtet.

Straßenentwässerung besser geregelt

Neben der Herstellung des Gehweges und der Grundstückszuwegungen erfolgten umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenentwässerung. Die vorhandenen Regenwassereinläufe und Sickerschächte reichten in der Vergangenheit oft nicht aus, um das Regenwasser abzuleiten. Nun wurden die Sickerschächte erneuert und auf gesamter Länge durch Rigolen ergänzt. Weiterhin wurde im Auftrag der Owa-GmbH eine alte Trinkwasserleitung erneuert.

Verkehrsinsel an der Hansastraße

Die in die Friedrich-Engels-Allee einmündenden Straßen wurden im Bereich der Fußgängerquerung in Asphalt hergestellt und mit entsprechenden Markierungen versehen. In der Hansastraße wurde zur sicheren Überquerung auf der Fahrbahn eine Verkehrsinsel errichtet.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur besseren Ausleuchtung der Friedrich-Engels-Allee wurde im Vorfeld der Ausbaumaßnahme die vorhandene Beleuchtung durch eine neue Beleuchtungsanlage mit LED-Leuchten ersetzt. Eine Fällung von Straßenbäumen war für diese Baumaßnahme nicht notwendig. Die Bauweise des Gehweges konnte an den Baumbestand angepasst werden. Mit der Bauausführung war die Firma Eurovia beauftragt.

Von MAZonline