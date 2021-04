Nach dem großen Andrang im ersten Corona-Schnelltestzentrum in der Stadthalle in Falkensee hat die Verwaltung am Donnerstagmorgen das zweite Testzentrum für die Gartenstadt in Betrieb genommen. Das befindet sich im ehemaligen Getränkemarkt in Finkenkrug und hat von Montag bis Freitag geöffnet.