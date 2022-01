Falkensee gilt als sportliche Stadt. Die freiwilligen Leistungen der Stadt in Sachen Sportstättenbau und Unterstützung für die Vereine sind jetzt in einer Richtlinie festgeschrieben. Von den Abgeordneten gab es nur eine Gegenstimme.

Die neue Sportförderrichtlinie will den Sport in Falkensee weiter fördern und hat da neben dem Schulsport den Sport in den Vereinen im Blick. In Falkensee gibt es derzeit 26 Sportvereine mit mehr als 7700 Mitgliedern. Quelle: Tanja M. Marotzke