Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung Falkensee soll am Mittwoch in seiner Sitzung über die geplante Neufassung der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe befinden. Deren Anpassung sei laut Kommunalabgabengesetz Pflicht, so Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Die Stadt sieht dabei eine Kostensteigerung von teils mehr als 50 Prozent vor.