Falkensee/Brieselang

In Brieselang und Falkensee haben Unbekannte am Mittwoch offenbar versucht, an Geld zu kommen, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben. Eine 54-jährige Frau in Brieselang erhielt am Nachmittag einen Anruf, bei dem behauptet wurde, dass am Morgen in ihrer Straße jemand überfallen wurde und dort eine Notiz mit ihrem Namen gefunden wurde. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und sprach den Anrufer daraufhin an. Dieser legte dann auf. Am späten Nachmittag gab es einen ähnlichen Vorfall in Falkensee. Hier wurde ein 78-Jähriger angerufen. Auch hier berichtete ein angeblicher Polizist von einem Raub. Der Senior legte daraufhin sofort auf. In beiden Fällen entstand kein finanzieller Schaden.

Von MAZ