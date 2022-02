Falkensee

Falkensee wächst weiter – jedoch langsamer als noch in den Vorjahren. Das verrät der Blick auf die jüngsten Zahlen der Gartenstadt. 44 834 Einwohnerinnen und Einwohner hatten am Stichtag des 31. Dezember 2021 ihren Hauptwohnsitz in Falkensee. Ein Jahr zuvor waren es noch 44 755 gewesen – 79 Neuzugänge verzeichnete die Stadt damit im Jahr 2021. 2020 war diese Zahl noch dreistellig – um 251 neue Einwohnerinnen und Einwohner war Falkensee gewachsen. Im Sommer 2017 hatte Falkensee erstmals die 44 000-Einwohner-Marke geknackt.

Die Gründe für die Entschleunigung beim Wachstum der Gartenstadt sind vielseitig. Das der Wohnraum teuer und zudem knapp bemessen ist, ist eines der Dauerthemen bei Falkenseern, interessierten Zuzüglern und auch in der Stadtpolitik. Eine weitere Rolle spielt jedoch auch die Unausgeglichenheit zwischen Geburts- und Sterbestatistik, wenngleich die Abweichung sich in überschaubarem Rahmen bewegt. Denn 258 Neugeborenen im Jahr 2021 – 127 Mädchen und 131 Jungen – stehen in Falkensee 263 Sterbefälle gegenüber.

Anders verhält es sich bei den Zu- und Wegzüglern. Die unmittelbare Nachbarschaft zur Bundeshauptstadt Berlin, die gute Anbindung ans öffentliche Straßen- und Schiennetz in die Nachbarmetropole sowie im Gegenzug dazu ebenfalls die naturnahe, direkte Umgebung sorgen nach wie vor dafür, dass Falkensee auf potenzielle Neubewohner eine große Attraktivität ausübt. Insgesamt 2162 Zuzügler verlegten 2021 ihren Lebensmittelpunkt in die Stadt. Dem gegenüber stehen 2034 Wegzüge.

Falkensee bleibt die sechstgrößte Stadt im Land Brandenburg

Landesweit belegt Falkensee damit weiterhin Rang Sechs bei den größten Städten Brandenburgs. An der Spitze steht unangefochten die Landeshauptstadt Potsdam mit mehr als 180 000 Einwohnern vor Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt/Oder. Die Stadt Oranienburg indes, mit der sich die Gartenstadt lange im Gleichschritt bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen befand, ist inzwischen längst davongezogen. Dort leben inzwischen 47 545 Menschen, um 1189 Einwohnerinnen und Einwohner wuchs Oranienburg im Jahr 2021.

Von Nadine Bieneck