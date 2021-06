Falkensee will Zeichen zum CSD setzen

Falkensee

Die Falkenseer Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, regelmäßig in der Woche des Christopher-Street-Day (CSD) ein klares Zeichen für eine inklusive Gesellschaft zu setzen und sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen zu engagieren. Der CSD ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag und erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street. Aus diesem Grund wird zusammen mit dem Regenbogencafé Falkensee am Dienstag, 22. Juni 2021 um 17 Uhr am Falkenseer Rathaus die Regenbogenfahne gehisst.

Über den Tellerrand sehen

Das Hissen der Regenbogenfahne steht in diesem Jahr unter dem Motto „Über den Tellerrand sehen“ und wird auf der Grünfläche gegenüber dem Rathaus stattfinden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Das Mitbringen von Picknickdecken und Sitzgelegenheiten ist erlaubt. Es werden viele Rednerinnen und Redner erwartet, wie die Landesgleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg oder Naana Lorbeer von „Queeramnesty Berlin“. Außerdem können sich alle auf musikalische Einlagen der Sängerin Lili Sommerfeld, Gewinnerin des Berlin Song Contest 2014, freuen. Die Veranstaltung wird simultan in Deutsche Gebärdensprache und in Leichte Sprache verdolmetscht.

