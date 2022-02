Falkenseer Ausschuss berät: Kompromiss für neuen Sportplatz – Spatenstich an Dallgower Straße

Falkensee

Wenig rosige Aussichten für einen neuen Sportplatz in Falkensee brachten Bürgermeister Heiko Müller (SPD) Baudezernent Thomas Zylla (CDU) am Montag in den Stadtentwicklungsausschuss mit. „Wir sind als Stadt einfach schlecht mit eigenen Flächen ausgestattet, das ist historisch bedingt“, fasste Müller die Gemengelage zusammen. Die CDU-Fraktion hatte einen Prüfauftrag vorgelegt, laut dem Flächen für einen dringend benötigten weiteren Sportplatz ermittelt werden sollten. Der Stadt stünden grundsätzlich nur wenige Flächen zur Verfügung. Eine Sportanlage brauche eine Infrastruktur für die Nutzer, um diese zu erreichen. Auch müssten Abstände aufgrund von Lärmschutzvorgaben eingehalten werden, führte Müller weiter aus.

Stadt Falkensee verfügt nicht über eigene Flächen, die für neuen Sportplatz in Frage kommen

Eigene Flächen stünden der Stadt folglich für einen weiteren Sportplatz nicht zur Verfügung, so Zylla. Dies gelte auch für die Umgebung des Sportparks Rosenstraße sowie rund um die Schulen, laut Prüfauftrag wäre dies insbesondere erstrebenswert.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Frage kommen laut Zylla lediglich zwei Flächen, die sich in Privatbesitz befinden: Eine Fläche nordöstlich der Shell-Tankstelle in der Spandauer Straße, laut Flächennutzungsplan ein Sondergebiet für Sport und Erholung, sowie die Fläche nordwestlich des Kreisverkehrs Spandauer Straße/Seeburger Straße, laut Flächennutzungsplan eine Landwirtschaftsfläche. Gespräche mit dem Eigentümer hätten ergeben, dass dieser sich grundsätzlich vorstellen könne, Flächen für einen Sportplatz zur Verfügung zu stellen. Jedoch komme für ihn ein derartiges Vorgehen ohne ein Entgegenkommen der Stadt bezüglich einer Bereitschaft, vor Ort zugleich bauplanungsrechtliche Aspekte für den Wohnungsbau zu untersuchen und zu regeln, nicht in Frage.

Bürgermeister Heiko Müller schlägt Kompromiss mit Privateigentümer vor

Heiko Müller schlug daher vor, „hier einen Kompromiss zu finden“. So sei es denkbar, einen Teilbereich des Areals als Sportfläche, weitere Teilbereiche für gewerbliche und Wohnzwecke zu nutzen. „Damit wären viele der Aspekte, die wir hier diskutieren, abgedeckt“, so der Bürgermeister. Als Stadt käme man zu einer Sportfläche, „und der Eigentümer hätte auch etwas davon“. Sven Steller (CDU) schlug vor, eben diesen Vorschlag in den Fraktionen zu besprechen. Der Bedarf für Sportflächen sei da, „es wäre schade, dieses Thema jetzt wieder ad acta zu legen“.

Planungen für Kita „Kochstraße“ angelaufen Einstimmig mit zehn Ja-Stimmen empfahl der Stadtentwicklungsausschuss die Beschlussvorlage der Verwaltung für den Vorentwurf des Bebauungsplans der geplanten Kita in der Kochstraße. Mit dem Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Voraussetzung für den Neubau der Kindertagesstätte auf dem Gelände der ehemaligen Polizeiwache geschaffen werden. Der Vorentwurf soll nun erstmals öffentlich ausgelegt werden. Geplant ist das Kita-Gebäude maximal dreigeschossig, heißt es seitens der Stadt. Wie das Gebäude aussehen werde, stehe noch nicht fest. Berücksichtigt werden müsse zudem eine anliegende Freispielfläche. Lobend nahm der Ausschuss das Ansinnen der Verwaltung auf, für die Kita den Fokus verstärkt auf Fahrrad- statt Autostellplätze zu legen. Das Bauamt plant gegenwärtig zudem bereits den Abbau der einstigen Polizeiwache.

Buwog plant Spatenstich für Wohn- und Gewerbe-Bauprojekt in Dallgower Straße im Frühjahr 2022

Deutlich besser waren die Nachrichten die Annette Tipp von der Buwog in den Ausschuss mitgebracht hatte. Denn laut der Projektleiterin sollen im Frühjahr die Bauarbeiten für das nächste große Bauprojekt in Falkensee beginnen. Im April oder Mai hoffe sie auf den ersten Spatenstich an der Dallgower Straße. Tipp betreut das dort geplante Wohn- und Gewerbeprojekt für den Bauträger Buwog, ein Unternehmen des Immobilienkonzerns Vonovia.

Baugenehmigung im Dezember 2021 – Baubeginn im April geplant

Im Dezember 2021 habe man die Baugenehmigung erhalten, berichtete die Projektleiterin. Aktuell laufen die Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke, für April sei der Baubeginn geplant. Vor allem auf dem Wohnraumbau liege der Fokus, machte Tipp klar. Geplant sind auf der Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft des Real-Einkaufsmarktes, welche von der Dallgower und der Leipziger Straße umrahmt wird, 472 Wohneinheiten, davon 157 Seniorenwohnungen. Für knapp die Hälfte seien Zwei-Raum-Wohnungen vorgesehen (47 Prozent). Zudem soll knapp ein Viertel als Ein-Raum-Wohnungen gebaut werden (23 Prozent), die restlichen Einheiten entfallen auf Drei- und Vier-Raum-Wohnungen (jeweils 15 Prozent). Eingeplant sind auf dem Gelände neben einem mehrstöckigen Parkhaus auch 4000 Quadratmeter Fläche für Handel, Gastronomie und Dienstleistungen. „Dabei achten wir sehr darauf, dass die Gewerbe zu den Wohnungen passen“, betonte Tipp. So sei die Ansiedlung von Firmen, die am frühen Morgen Lärmbelästigungen durch lautstarke Anlieferungen verursachen, wenig zielführend, wenn dies „die Bewohner um den Schlaf bringt“.

Das Interesse gewerblicher Mieter sei verhalten, berichtete sie. Ursache dafür sei die unklare Situation des benachbarten Real-Marktes. Solange nicht feststehe, wie es mit dem Lebensmittelmarkt nach der Zerschlagung des Gesamtkonzerns weitergehe, würden sich potenzielle Interessenten bedeckt halten. Medienberichten zu Folge könnte eine Übernahme des Marktes in der Barkhausenstraße durch die Edeka-Gruppe erfolgen.

Parkplatzproblemen soll durch frühzeitige Kommunikation vorgebeugt werden

Deutlich wurde im Verlauf der Präsentation, dass möglichen Parkplatzproblemen rund um das entstehende Areal proaktiv – auch seitens der Stadt – entgegengewirkt werden solle. Eine derartige Situation hatte zuletzt die Bewohner rund um den Akazienhof aufgebracht (MAZ berichtete). Bürgermeister Heiko Müller brachte den Vorschlag von Parkverbotszonen rund um das Areal als Mittel ins Gespräch, die Nutzung des geplanten Parkhausangebots zu erreichen. Tim Bremmer (FDP) wies darauf hin, dass „die Stadt von Anfang an mit potenziellen Mietern kommunizieren sollte, dass das Parken auf dem Gelände wünschenswert ist“. So ließe sich eine Situation wie zuletzt am Akazienhof möglicherweise vermeiden.

Von Nadine Bieneck