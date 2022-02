1822 versinkt der Segelfrachter „Gottfried“ in einem Jahrhundertsturm bei Cuxhaven. An Bord befinden sich hunderte Artefakte aus Ägypten, die der preußische Offizier Menu von Minutoli auf einer Expedition sammelte. Johannes Westerkamp aus Falkensee fasst die Reise des Abenteurers und die Fakten zum Untergang der Fracht in seinem Sachbuch zusammen.