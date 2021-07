Falkenseer Benefizaktion für die Flutopfer in Stolberg: Viele Tore, viele Spenden

Falkensee

Christina Schultz zählte am Mittwochabend zu den wichtigsten Personen auf dem Sportplatz in der Falkenseer Leistikowstraße. Der Grund: Die 64-Jährige bewachte die Spendenbox, die beim Testspiel des Fußball-Brandenburgligisten SV Falkensee-Finkenkrug (SVFF) eine große Rolle spielte. Die Partie gegen den SC Staaken sei lange geplant gewesen. Angesichts der Bilder aus dem Überschwemmungsgebiet in Westdeutschland habe man sich kurzfristig entschieden, an diesem Abend nicht nur einen Teil der Eintrittsgelder für die Betroffenen zu spenden, sondern vor Ort noch weitere Spenden zu sammeln, erklärte Vereinschef Sven Steller schon im Vorfeld des Spiels. Mit dem FC Stolberg ist man mit einem Verein aus einer besonders stark betroffenen Region in Verbindung. Viele seiner Mitglieder haben durch die Katastrophe ihr gesamtes Hab und Gut verloren und stehen vor dem Nichts.

Gleich mehrere Sportvereine aus dem Osthavelland spenden für die Flutopfer des FC Stolberg: Alexander Stach und Corinna Haack (v.l.) von Eintracht Falkensee, Sven Steller vom SV Falkensee-Finkenkrug und Dirk Bär vom SV Dallgow. Quelle: Nadine Bieneck

Das Ansinnen ging auf: Christina Schultz hatte an diesem Abend mindestens genauso viel zu tun wie der Torwart auf dem Feld. Immer wieder musste sie die offenbar deutlich zu klein dimensionierte Spendenbox entleeren. „Schon wieder voll“, rief sie Sven Steller mehrfach zu. Der Vereinsvorsitzende war schon vor Anpfiff des Spiels beeindruckt vom Echo der Spendenaktion. „Bei uns sind unzählige positive Rückmeldungen von Leuten, die sich an der Aktion beteiligen wollen, eingegangen“, berichtete er. So hätten ihm nicht nur ganze Vereinsmannschaften Spenden überreicht, die sie in ihrem Kreis gesammelt hätten. Mit dem SV Dallgow und Eintracht Falkensee brachten auch weitere Vereine Spenden vorbei. Die Vereinsvorsitzenden überreichten am Mittwoch jeweils 500 Euro persönlich.

In der Halbzeitpause berichteten Sven Steller und Dirk Bär über die Spendenaktion. Quelle: Nadine Bieneck

„Die Naturkatastrophe hat die Menschen dort unvorbereitet getroffen. Menschen, die sich ihre Existenz neu aufbauen wollten, gerade nach Corona, die nun wieder alles verloren haben. Wir in Falkensee sind davon unbetroffen und haben uns gesagt, irgendwas müssen wir tun“, sagten Alexander Stach und Corinna Haack, die Vorsitzenden von Eintracht Falkensee. „Das Geld kommt von Herzen.“ Ebenso sah es Dirk Bär, 2. Vorsitzender des SV Dallgow 47. „Wir haben sofort gesagt, da wollen wir helfen. Nun hoffen wir, dass für die Menschen dort irgendwann wieder ein stückweit Normalität einkehren kann und drücken dafür alle Daumen.“

Starke Geste von Schiedsrichtergespann und Sicherheitspersonal

Auf einen großen Teil ihrer Aufwandsentschädigung verzichteten an diesem Abend zudem das Schiedsrichtergespann um Tobias Starost und die Ordnungskräfte. „Uns war es ein Bedürfnis, uns an der Spendenaktion zu beteiligen“, sagte Ordner Hardy Kirschke. „Für die Betroffenen zählt sicher vor allem die Geste. Bei dem Umfang der Zerstörung, der dort herrscht, helfen ein paar Euro nicht. Aber zu sehen, dass man in dieser Situation nicht allein ist, das gibt hoffentlich Kraft.“

Fußball gespielt wurde auch noch: In diesem Moment musste der Staakener Torwart hinter sich greifen. Quelle: Nadine Bieneck

Am Ende des Abends war eine beeindruckende Summe von 3000 Euro zusammengekommen. „Das ist der Wahnsinn. Wir bedanken uns bei allen, die gespendet haben. Sie können sicher sein: Es kommt direkt bei den Menschen, die es dringend brauchen, an“, sagte Steller. Er will am 10. August die Spenden vor Ort in Stolberg übergeben.

186 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Anlage in der Leistikowstraße in Falkensee vor Ort. Quelle: Nadine Bieneck

Und träumt sogar schon ein Stück weiter: „Wäre es nicht fantastisch, wenn wir zusammen mit dem SV Dallgow, Eintracht Falkensee und dem FC Stolberg irgendwann, wenn die Betroffenen für Ort wieder den Kopf dafür frei haben, ein gemeinsames Nachwuchsturnier durchführen könnten?“ Fußball gespielt wurde am Mittwoch übrigens auch noch. 1:6 hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber. Gewinner waren an diesem Abend aber irgendwie alle.

