Mit einer Million Euro war man mal gestartet, nun liegt schon ein Entwurf über 7,4 Millionen Euro auf dem Tisch - der Umbau der Falkenseer Stadtbibliothek wird teurer und auch komplizierter. Noch gehen die Planer davon aus, dass das Gebäude nicht auf der Denkmalliste steht und man relativ freie Hand hat. Aber das könnte sich ändern. Die Vertreter der Fachbehörde haben sich vor ein paar Tagen die Bibliothek – wie auch die alte Stadthalle - angeschaut und prüfen die Aufnahme auf die Denkmalliste. Eine Entscheidung liegt noch nicht vor.

Mehrmals vorgestellt

Eine Entscheidung zieht sich aber auch aus anderen Gründen hin. Zwar hatte Architekt Wolfhardt Focke den Abgeordneten vor der Sommerpause in mehreren Ausschüssen seine Planung vorgestellt, aber zu einer Entscheidung über den weiteren Umgang mit dem Bauvorhaben ist es nicht gekommen. Es gab ein Treffen der Fraktionsvorsitzenden, auf der war verabredet worden, die Fraktionen sollten Stellungnahmen zu dem Entwurf schreiben. Das ist bisher nicht geschehen, sagte Anne von Fircks, Fraktionsvorsitzende der Grünen. „Das Thema ist wichtig, wir wollen es im größeren Kontext betrachten“, sagte sie. Aber noch sei das nicht breit diskutiert worden. Die Bibliotheksleiterin hatte sich bereits ausdrücklich für den Neubau ausgesprochen.

Entwurf für den Umbau, bei dem nur eine Fassade bleiben würde. Quelle: Focke Architekten

Ähnlich sah das auch Gerhard Thürling, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, er war zudem überrascht von dem vorgestellten Projekt: „Wir haben nicht mit dem Abriss des Gebäudes gerechnet.“ Auch er plädierte dafür, die Planung vorerst ruhen zu lassen und das Thema auszudiskutieren.

De-facto-Neubau geplant

Nach der Prüfung der Bausubstanz hatten die Planer für den Abriss des alten, mehr als 100 Jahre alten Klinkerbaus argumentiert. Ein De-facto-Neubau wäre etwas billiger als besagte 7,4 Millionen. Nach den vorgestellten Plänen würde eine markante Fassade, in diesem Fall die Nordseite zur Gutsparkschule, stehenbleiben und in einen Neubau eingebaut werden. Die Pläne sehen einen luftigen Ständerbau vor, dabei handelt es sich aber erst um eine „künstlerische Zeichnung“, sagte Architekt Focke, eine genaue Planung müsse folgen.

Planung ausgesetzt

Aber genau diese Planung ruht nun erst mal. Zum einen muss die Entscheidung der Denkmalpflege abgewartet werden, zum anderen müssen die Abgeordneten an ihrem Meinungsbild arbeiten. Bei Amid Jabbour von der FDP ist das Bild schon ziemlich klar. Seit Jahren setzt er sich vehement dafür ein, die Situation der Bibliothek zu verbessern – und das nicht in einer Sparvariante, sondern auf modernem, anspruchsvollem Niveau.

Gegen Würfel-Architektur

Er will keinen „architektonisch wenig ansprechenden Würfel, der den Platz erdrücken würde und die bekannten Probleme vor Ort noch verstärken würde“. Und er freut sich, dass andere Abgeordnete das zunehmend auch so sehen. Ein Teilabriss des alten Gebäudes wäre vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen notwendig, sagt er: „Wir wollen eine Bibliothek mit mehr und modern ausgestatteter Nutzfläche. Dabei ist aus unserer Sicht der Erhalt der (eventuell sogar denkmalgeschützten) historischen Fassade sehr gut kombinierbar mit den Ansprüchen an eine moderne, zeitgemäße Bibliothek.“ Einer Prüfung durch die Denkmalschutzbehörde sieht seine Fraktion insoweit positiv entgegen. „Denn: Herausragende Beispiele im Land Brandenburg (Bibliothek Wittstock, Bibliothek Luckenwalde, Kulturzentrum Prenzlau) zeigen eindrücklich, wie alte und neue Architektur für die Stadtgesellschaft positiv und inspirierend wirken - davon profitieren wir alle. Denkmalschutz verhindert keine gute Architektur.“

Schwenk zu neuer Baukultur

„Wenn das jetzt endlich der Schwenk hin zu einer neuen Baukultur in Falkensee ist, kann unsere Stadt damit nur gewinnen“, sagt er und sieht der weiteren Diskussion über die Gestaltung von Bibliothek und Campusplatz gespannt entgegen..

Von Marlies Schnaibel