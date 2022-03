Falkenseer Bibliotheks-Standort: Vorschlag ist gut gedacht, aber nicht gut gemacht

Falkensee

Als regelmäßige Besucherin der stadtpolitischen Sitzungen in Falkensee fühlt man sich oft zwischen Baum und Borke. Denn immer wieder erlebt man dort den Unterschied zwischen „gut“ und „gut gemeint“. Der Vorschlag zur Bibliothek, ein absolut unbefriedigendes Dauerproblem, den der Bürgermeister nun unterbreitete, klingt gut. Die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen. Auch dass Müller, der in der Tat regelmäßig gegen viele gute Vorschläge, die nicht aus der Verwaltung, sondern von den Stadtverordneten kommen, argumentiert und daher oft eher problemorientiert als lösungsorientiert auftritt, nun ein Konzept aus dem Hut zaubert, mit dem sich gleich mehrere „Baustellen“ auf einmal lösen lassen, nötigt Respekt ab.

Doch offenbar mangelte es bei der Entwicklung der Idee an Kommunikation. Es gibt in Falkensee viele Menschen, die engagiert sind, über Fachkompetenz verfügen und gewillt sind, sich einzubringen. Ehrenamtlich. Sie gilt es mitzunehmen, und nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Denn erfolgreich kann ein Projekt am Ende nur dann werden, wenn es von den Menschen, für die es gedacht ist, auch angenommen wird.

Von Nadine Bieneck