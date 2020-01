Buchhandlung „Kapitel 8“ eröffnet in neuen Räumen

Falkensee

Bis Sonntagabend war Ivonne Henning noch damit beschäftigt, das Regal für Jugendliche mit Büchern zu bestücken.

„Wir sind wirklich in der letzten Minute fertig geworden, sodass wir pünktlich Montagmorgen eröffnen konnten“, sagt die Falkenseerin. Gemeinsam mit Manuela Dietzsch hat sie im vergangenen Jahr die Buch- und Notenhandlung Gebauer übernommen.

Ein Ort der Begegnung

Unter dem Namen „Kapitel 8“ haben die beiden Frauen nun ihr neues Geschäft eröffnet und sind mit dem Buchladen vom Hinterhof nach vorne ins Biobackhaus, direkt an die Bahnhofstraße, gezogen. Dabei galt es am Montag noch, letzte kleine Probleme zu lösen. Das Telefon funktionierte nicht und auch die Raumtemperatur entsprach noch nicht dem Wohlfühlkonzept der beiden Buchhändlerinnen.

„Die Buchhandlung soll ein Ort der Begegnung sein, wo man sich auch mal hinsetzen und einen Tee trinken kann, während man sich ein Buch aussucht“, so Henning.

„Kapitel 8“ ist nicht auf bestimmte Themen spezialisiert. „Bei uns sollen alle Falkenseer etwas finden. Daher ist das Sortiment so vielfältig wie die Stadt selbst“, sagt sie.

Die Buchhandlung „Kapitel 8“ befindet sich in der Falkenseer Bahnhofstraße. Quelle: Danilo Hafer

Dass es mit dem Wohlfühlen auch klappt, dafür sorgt unter anderem eine kleine Sitzecke und helle, freundliche Farbtöne. „Den Verkaufstresen haben wir von einem Tischler extra anfertigen lassen und dafür alte Holzdielen aufgekauft“, so Henning.

Der Umbau der Räume und der anschließende Umzug nach den Weihnachtstagen haben reibungslos geklappt, bis auf eine Kleinigkeit.

„Wir haben keine Ladentür zur Straße. Die Kunden müssen den Eingang auf dem Hof nutzen, was etwas umständlich ist“, sagt Manuela Dietzsch. Die Inhaberinnen nehmen es mit einer großen Portion Humor.

Norbert Gebauer gab die Buchhandlung aus Altersgründen ab

Bei Ivonne Henning und Manuela Dietzsch überwiegt dieser Tage die Freude über ihren neuen Laden. Dietzsch hatte ursprünglich Jura studiert und zuletzt in der Event- und Messeorganisation gearbeitet.

Henning betreibt in Falkensee ihr Schreibatelier. Als Norbert Gebauer einen Nachfolger für seine Buchhandlung suchte, gaben sich die beiden Frauen einen Ruck und machten ihre Liebe zu Büchern zum Beruf. „Es war die richtige Entscheidung, wir wurden auch von den Stammkunden herzlich empfangen. Es macht einfach Spaß“, so Henning. Wenn sich die Eröffnungsaufregung etwas gelegt hat, wollen sie sich an die Planung der ersten Veranstaltungen machen. „Wir wollen zum Beispiel Lesungen veranstalten und sind schon mit den ersten Autoren im Gespräch“, sagt Manuela Dietzsch.

Alles dreht sich um die 8

Der Name ihres neuen Buchladens soll indes nicht nur auf die Kapitel eines Buches verweisen. „Im Grunde hat ja auch das Leben eigene Kapitel. Diese Zweideutigkeit hat uns gefallen“, sagt Ivonne Henning.

Die Zahl 8 sei einfach ihre Zahl. Das Geschäft befindet sich in der Bahnhofstraße 8. Die Telefonnummer endet mit einer 8. „Und selbst die Seriennummer des Briefkastenschlüssels hat am Ende eine 8“, sagen sie.

Von Danilo Hafer