Falkenseer Bürgerpreise verliehen

Falkensee

Gertraud Wieland und Erika Paul, Günther Raunest, Christoph Böhmer und Ralf Zimmermann – das sind die Gewinner des Falkenseer Bürgerpreises 2019. Auf einer würdigen und herzlichen Festveranstaltung im Falkenseer Rathaussaal wurden die Preise am Freitagabend vergeben.

Bürger für Bürger

Eingeladen sind zu dieser Veranstaltung stets alle Nominierten, denn gewürdigt sollen alle werden. „Sie sind ein unverzichtbarer Teil von Falkensee“, sagte Bürgermeister Heiko Müller zu den Frauen und Männern, die sich ehrenamtlich für das Leben in der Stadt einsetzen. Bürger für Bürger – so das Motto des Falkenseer Bürgerpreises, der seit 2008 vergeben wird. Mehr als 300 Vorschläge sind in den Jahren unterbreitet worden.

Die aktiven Frauen

Eine Jury mit Vertretern aus Politik, Kultur, Sport, Wirtschaft, Kirche und Medien hatte die Gewinner ermittelt. Und wenn Jurys oft zu ihrer Arbeit sagen: „Die Auswahl war diesmal besonders schwer“, so ist das in diesem Jahr keine Floskel. Denn gleich mehrere Frauen jenseits der 80, die sich über viele Jahre und Jahrzehnte ehrenamtlich in die Gesellschaft einbringen, waren vorgeschlagen worden. Mit dem Preis geehrt wurden am Ende Gertraud Wieland, die seit 1958 in der Volkssolidarität aktiv ist und die Ortsgruppe Falkenhöhe leitet, und Erika Paul, die mit der Finkenkruger Baumschutzgruppe und ihrer Beratung für Menschen in schwierigen Lebenslagen Bäumen wie Menschen half.

Aktiv für Senioren

Aber ein großer Dank ging an der Stelle auch an die „nur“ Nominierten Brigitte Kerl und Margot Kleinert. Brigitte Kerl ist an vielen Stellen in der Stadt aktiv: bei der Awo, im Vorstand des Becher-Kulturhauses, im Förderverein des Museums. Margot Kleinert gab beim Seniorenbeirat den älteren Falkenseern gegenüber der Politik eine Stimme.

Einsatz für andere

Sich für andere einsetzen – das zeichnet die Nominierten aus. In besonderer Weise machen das auch Christoph Böhmer in der Willkommensinitiative Falkensee und Ralf Zimmermann in der Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst. Sie erhielten dafür den Bürgerpreis.

Urgestein im Sportverein

Die Auszeichnung ging auch an Günther Raunest. Wenn es darum geht, wie lebenswert eine Stadt ist, dann zählen der Umgang mit Kindern und das Wirken der Vereine stets dazu. Günther Raunest ist ein Urgestein des SV Falkensee-Finkenkrug und dessen Vorgängerstrukturen. Denn seit 55 Jahren ist der einstige aktive Fußballer dort nicht mehr wegzudenken.

Von Marlies Schnaibel