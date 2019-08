Falkensee

In einem Tanzlokal in Finkenkrug fing für Werner und Waltraud Strache alles an. Der heute 86-Jährige kam gerade vom Herrentagsausflug aus Werder zurück, als er Waltraud traf, die er schon ein paar Mal im Zug von Falkensee nach Berlin gesehen hatte.

„ Werner hatte an diesem Tag aber kein Geld mehr und da...