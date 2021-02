Falkenseer Facebook-Gruppe besteht zehn Jahre

Falkensee

Nadine Buckow (39) und Katja Ganszczyk (42) sind Ur-Falkenseerinnen, lachen gerne, haben das Herz am rechten Fleck und nehmen sich selbst nicht ganz so ernst. Ernst nehmen sie aber ihre Aufgabe als Administratorinnen ihrer Facebook Gruppe „Falkensee“.

Neutral und diplomatisch bei der Sache

„Wir müssen bei Meinungsäußerungen neutral und diplomatisch sein, Streit schlichten und manchmal auch mit dem verbalen Hammer dazwischen gehen“, so die beiden Frauen.

Eine von drei Falkensee-Gruppen

Insgesamt drei Gruppen gibt es bei Facebook mit dem Namen „Falkensee“. Eine davon ist die Gruppe von Nadine Buckow und Katja Ganszczyk mit insgesamt 6525 Mitgliedern. Im März besteht diese digitale Gemeinschaft nunmehr schon seit zehn Jahren und ein Ende ist nicht in Sicht. Gruppen sind bei Facebook sehr beliebt, für jedes Interesse findet sich eine Community. Ob Kochen, Kinder, Hobby, Beruf oder die Heimat, die Auswahl ist groß.

Die beiden fühlen sich in Falkensee wohl. Quelle: Enrico Berg

„Die Gründung der Gruppe Falkensee war eigentlich so eine Schnapsidee“, erzählt Nadine Buckow. „Ich habe damals gesehen, dass man bei Facebook Gruppen gründen kann. Zusammen mit Benjamin Martschweski habe ich mich dann ich das Abenteuer gestürzt eine eigene Gruppe auf die Beine zu stellen und erstmal meine Freunde in unsere Gruppe eingeladen.“ Gespannt war Buckow damals, ob denn noch mehr Menschen ihrer Gruppe beitreten würden. Langsam wuchs die Gemeinschaft, aber nicht nur Menschen jüngerer Jahrgänge schlossen sich der Gemeinschaft an, auch ältere Mitglieder sind in dem digitalen Wohnzimmer vertreten.

Austausch über Falkensee

„Der Schwerpunkt unserer Gruppe war anfangs der Austausch über Falkensee. Alles, was in und um Falkensee herum geschieht, wird gepostet wie zum Beispiel Veranstaltungen oder Märkte, aber auch Feuerwehreinsätze und Unfälle werden erwähnt“, berichten die beiden Administratorinnen.

Nicht nur online entstanden in der Gruppe Freundschaften, sondern auch im realen Leben. Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig. Wenn jemand in Not geraten ist, wird auch schon mal ein Spendenaufruf gestartet.

Immer mehr Mitglieder

Die Gruppe lebt von den Beiträgen der Mitglieder, manche stellen schöne Fotos ein, die sie bei ihrem Spaziergang durch Falkensee gemacht haben. „Eines unserer aktivsten Mitglieder ist Kathrin Großmann. Sie ist Tagesmutter in Falkensee. Jede Woche hat sie ein Wochenthema für die Tageskinder und postet das Ergebnis dann in unserer Gruppe so dass alle daran teilhaben können. Ansonsten ist Kathrin auch in anderen Belangen hier sehr aktiv“, berichtet Buckow. Die Mitgliederzahl stieg langsam, aber stetig an, so dass Nadine Buckow Unterstützung suchte. Sie sprach Katja Ganszczyk an, ob sie nicht auch als Admin in der Falkensee Gruppe tätig sein wolle. „Ich war bereits fünf Jahre Mitglied in dieser Gruppe und habe mich sehr aktiv dort eingebracht, als Nadine auf mich zukam. Sie erklärte mir meine Aufgabe. Seit 2019 bin ich nun auch Admin dieser Gruppe“, sagt Katja Ganszczyk.

Mitgliederanfragen prüfen

Die Aufgaben eines Administrators sind vielfältig. Die Mitgliederanfragen müssen freigegeben werden, zuvor werden die Personen gecheckt, ob sie in die Gruppe passen. Beiträge werden geprüft und freigegeben, auf das Urheberrecht muss geachtet beziehungsweise hingewiesen werden. Die Mitglieder dürfen nur eigene Fotos oder Texte verwenden. Als Admin ist man für die Veröffentlichung der Inhalte einer Gruppe verantwortlich. Das ist schon ein gewisser Zeitaufwand, den die beiden Falkenseerinnen in ihrer Freizeit betreiben.

„Wir unterstützen lokale Geschäfte und Betriebe, sie dürfen in unserer Gruppe ihre Unternehmen vorstellen beziehungsweise ihr Angebot zeigen. Das nahm aber jeden Tag so überhand, dass wir das beschränken mussten. Jetzt ist Werbung nur noch am Monatsanfang und in der Monatsmitte zugelassen, um andere Beiträge nicht zu verdrängen“, berichten Buckow und Ganszczyk. „Unsere Gruppe ist im Gegensatz zu vielen anderen Facebook Gruppe sehr harmonisch, Streitereien kommen eher selten vor. Nicht geduldet werden Rassismus, Hasskommentare, Beleidigungen, Meinungen unterhalb der Gürtellinie und Anfeindungen. Wer sich nicht daran hält, wird der Gruppe verwiesen, denn so etwas dulden wir hier nicht“, so die beiden Administratorinnen. Die Harmonie soll in der Gruppe erhalten bleiben.

Von Hannelore Berg