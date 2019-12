Falkenseer Familien organisieren eigenen Weihnachtsmarkt

Falkensee

Etwa 120 Besucher, Freunde und Nachbarn kamen zum Weihnachtsmarkt „Grenzenlos“ in der Spandauer Straße in Falkensee. Organisiert hatten ihn Familie Grundmann und Familie Hein. Gemeinsam hatten sie erstmals einen eigenen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Mit Hilfe regionaler Sponsoren entwickelten die Familien ein buntes Programm. Im festlich geschmückten Garten wurde zusammen gesungen und musiziert. Es gab eine Tombola und weihnachtliche Verpflegung vom Grill.

Der Andrang aus der Nachbarschaft war groß, was die Familien Grundmann und Hein besonders freute. Denn die Einnahmen, die am zweiten Advent zusammenkamen, kommen dem Verein „Kinder Leben“ zu Gute. Der unterstützt eine Klinik für krebskranke Kinder in Berlin. Die können sich nun über mehr als 1000 Euro freuen.

Von MAZ