Falkensee

Hauptamtliche Falkenseer Feuerwehrleute waren im Stadtgebiet unterwegs, um zahlreiche Bäume und Sträucher zu bewässern. Mit Hilfe des Löschfahrzeuges konnten die Kameraden das Wasser an einem Brunnen aufnehmen und am Straßenrand an Jungbäume abgeben.

Wichtig war darauf zu achten, den Boden so zu tränken, dass dieser das Wasser aufnimmt. Neben der Feuerwehr sind auch viele andere Helfer gefragt, damit die Bäume die Hitzezeit überstehen.

Von MAZ