„Links ist Kaffee und Kegelbahn, rechts ist Bier und Büchsenstand.“ So beschrieb Theodor Fontane die Gastwirtschaft des Alten Finkenkruges. Den gibt es nicht mehr, und andere Falkenseer Gasthäuser haben sich sehr verändert, wie ein historischer Stadtspaziergang beweist.

Der Gasthof zu den „Drei Kaisern“ von Wilhelm Brandenburg war ein beliebtes Vereinslokal. Das Gebäude wurde 1890 erbaut, auf dem Gelände befand sich aber schon seit 1822 ein Gasthof. Die einstige Wilhelmstraße wurde in Freimuthstraße umbenannt. Auch das Gasthaus änderte seinen Namen,vielen Falkenseer ist es noch als „Eichenkranz“ bekannt, den Namen erhielt das Haus 1918 mit dem Ende der Monarchie in Deutschland. Heute hat eine Firma in dem Gebäude ihren Sitz. Quelle: Archiv, Schnaibel