Falkensee

Das wäre ein fulminanter Auftakt nach einem fulminanten Wahlergebnis geworden: Die Grünen in Falkensee wollten, dass die Stadt den Klimanotstand ausruft. Aber dann wurden sie am Mittwochabend doch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und der sagt eben, dass zwar in Falkensee 22 Prozent die Grünen gewählt hatten, aber eben 78 Prozent nicht.

Auch als größte Fraktion im Stadtparlament kann sie alleine nichts bewirken. Die Mehrheit der Abgeordneten wollte den medienstarken „ Klimanotstand“ nicht ausrufen. Schon gar nicht in so einer Ad-hoc-Aktion, wie ihn die Grünen versucht hatten.

Die Mehrheit will das Thema aber auch nicht zu den Akten legen, sondern brachte ihn auf den mühsamen Weg der Demokratie: in den Fachausschuss zur Beratung mit Abgeordneten, Verwaltung und sachkundigen Bürgern. Das ist weniger spektakulär, kann aber inhaltlich mehr bringen.

Von Marlies Schnaibel