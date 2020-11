Falkenseer Hallenbad-Entscheid: Schärfe im Wahlkampf nimmt zu

Falkensee

Die Corona-Pandemie prägt auch den Falkenseer Bürgerentscheid zum Bau eines Hallenbades am Sonntag. Zumindest, was bestimmte technische Abläufe betrifft. Der Bürgerentscheid findet unter besonderen Hygienebestimmungen statt.

Maskenpflicht und Abstand im Abstimmungslokalen

Alle Abstimmenden werden gebeten, am Sonntag vor und in den Abstimmungslokalen Ansammlungen zu vermeiden. Der Abstand von 1, 5 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten. Vor Eintritt in das Gebäude des Abstimmungslokals sowie im Abstimmungslokal selbst gilt die Maskenpflicht. Hände sind mit den bereitgestellten Mitteln zu desinfizieren. Die Abstimmenden sollen ihren Lichtbildausweis zur Identitätsfeststellung so bereithalten, dass Mitglieder des Wahlvorstandes den Ausweis nicht anfassen müssen. Wenn möglich sollen eigene Stifte zur Stimmabgabe verwendet werden. Desinfizierte Schreibgeräte stehen aber auch zur Verfügung.

Aufforderung an die Wähler

Nach der Stimmabgabe sind Abstimmungslokal und Gebäude umgehend zu verlassen. Die Wahlvorstände werden die Räume regelmäßig Lüften und die Tischflächen reinigen. Wahlleiter Mathias Techen bittet alle Abstimmenden um Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen, um sich und andere Personen zu schützen.

Plakate beschmiert

Derweil wird die öffentliche Debatte über den Bürgerentscheid immer angespannter, ja regelrecht aufgeheizt. Neben dem Diebstahl eines Pro-Hallenbad-Bannes am SPD-Büro wurden in den vergangenen Tagen besonders viele Plakate der Hallenbad-Gegner beschmiert und zerstört.

Die Fraktion der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung verweist in einem Schreiben darauf, dass der veröffentliche Hallenbad-Plan nicht der Baugenehmigung entspricht. Durch Recherchen zweier Falkenseer Architekten, wüssten sie nun: Der genehmigte Bauplan „weicht in zumindest 33 teils erheblichen Punkten von dem Bauplan ab, der der Öffentlichkeit auf der Internetseite der Stadt Falkensee präsentiert wird“. Als Beispiele werden etwa die Größe der Fenster, die Lage von Türen (auch Fluchttüren) und: „der gemütliche Kamin wird durch einen Bildschirm ersetzt“ genannt.

Vorwurf des intransparenten Handels

Anne von Fircks, Vorsitzende der Grünen-Fraktion kritisiert die Diskrepanz der Pläne: „Die Vielfalt intransparenten Handelns macht uns sehr betroffen.“ Sie sieht darin einen Gegensatz zum Anspruch eines demokratischen, fairen, transparenten und offen engagierten Prozesses von Bürgerbeteiligung.

Den Vorwurf weist Bürgermeister Heiko Müller zurück. „Die Einsichtnahme aller Unterlagen zum Hallenbad ist möglich. Und sie kostet auch keine Gebühren“, sagte er – auch in Hinblick auf Fehlinformationen auf Facebook. „Unsere Aufgabe als Verwaltung war es, möglichst alle Informationen zu geben. Das haben wir getan“, sagte er. Noch nie sei ein Vorgang so umfangreich und detailreich debattiert worden.

Von Marlies Schnaibel