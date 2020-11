Falkenseer Heimatjahrbuch führt bis nach China

Falkensee

Corona konnte dem Falkenseer Heimatjahrbuch nichts anhaben. Zwar haben sich die Produktionsbedingungen geändert, aber die Macher und Produzenten haben auch für 2021 Beiträge zur Geschichte und zur Natur rund um Falkensee erstellt.

Dabei hatte die Pandemie die Kulturwelt bereits im Frühjahr auf den Kopf gestellt. „Das persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht und das gemeinsame Erleben von Kunst und Kultur war von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich. Diese Einschränkung in der Zeit von März bis Juni 2020 betraf uns alle umfassend“, sagt Torsten Bathmann, 1. Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer von Museum und Galerie Falkensee, „gerade in Krisenzeiten gewinnen Werke und Praxis der Kultur eine ganz wichtige, zentrale Bedeutung als Brückenbauer.“

Jahrbuch als Kalendarium und Leseheft

Einer dieser Brückenbauer ist das Heimatjahrbuch, das seit dem Jahr 2000 jährlich neu erscheint und eine Kombination aus Kalendarium und Sammlung heimatgeschichtlicher Beiträge bietet. Am Dienstag wurde das druckfrische Werk in ganz kleiner Runde vorgestellt.

Blick in die „Deutschen Schutzgebiete“

Der Brückenschlag im Heimatjahrbuch gelingt diesmal nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch. Das Titelfoto führt nach China, es zeigt den Plan vom „Deutschen Schutzgebiet“ Kiautschou 1907. In dem dazu passenden Beitrag schreiben Bert Krüger und Manfred Schulz über ein Stück deutscher Kolonialgeschichte und dabei über zwei Familien, deren Geschichte während des Ersten Weltkrieges in Japan begann und in Falkensee endete.

Auf 130 Seiten sind in dem aktuellen Jahrbuch Themen aus ganz unterschiedlichen Bereichen vereint. Sie stammen von unterschiedlichen Autoren, die wieder honorarfrei für das Jahrbuch und den Förderverein recherchiert und geschrieben haben.

Fotografie aus dem alten Döberitz. Quelle: privat

Christoph Janssen schreibt über das verschwundene Dorf Döberitz. Zahlreiche Abbildungen erinnern an das Dorf, das im 19. Jahrhundert dem Truppenübungsplatz weichen musste und im Namen Dallgow-Döberitz weiterlebt.

Von Ehrenbürgern und Opfern

Dana Manthey nähert sich in einem imaginären Interview dem Falkenseer Ehrenbürger Karl Pioch, der seine Jugend in Falkensee verlebte, für die KPD kämpfte und das Kriegsende 1945 als Häftling im KZ Sachsenhausen erlebte.

Willi Carl schreibt in seinem Beitrag über Opfer der Deutschen Teilung.

Ralf Zimmermann und Uwe Grötschel stellen einen alten Siedlungsplan von 1941 vor, nach dem unter anderem eine Autobahn durch Falkensee führte.

Beitrag über den Falkenhagener See

Tilo Wiedemann setzt die Reihe der naturkundlichen Beiträge mit einem Text über den Falkenhagener See fort. Der See entstand vor mehr als 20 000 Jahren aus einer eiszeitlichen Schmelzwasserrinne.

In einem Nachruf wird an den Falkenseer Architekten Richard Wagner erinnert.

Verkauf in Buchläden

Das Jahrbuch ist erneut in einer Auflage von 1000 Exemplaren in der Falkenseer Druckerei Bügler gedruckt worden. Da das Museum derzeit coronabedingt geschlossen ist, kann das neue Buch hier vorerst nicht gekauft werden. Der Kauf ist aber im Falkenseer Buchhandel, in ausgewählten Presseshops der Stadt und in der Thalia-Buchhandlung im Havelpark Dallgow-Döberitz möglich.

Von Marlies Schnaibel