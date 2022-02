Falkenseer „Hexenhaus“ lädt jetzt mittwochs zum „Bistro Francais“

Falkensee

Als im April 2021 bekannt wurde, dass das legendäre „Hexenhaus“ im Falkenseer Stadtteil Finkenkrug einen neuen Besitzer bekomme, waren vor allem die Feinschmecker in der Gartenstadt und darüber hinaus erfreut. Denn der neue Besitzer – Immobilienmakler Stephan Schacher – stammt selbst gebürtig aus Falkensee und verbindet auch deshalb viele Erinnerungen mit dem beeindruckenden Gebäude und dessen kulinarischen Innenleben. Auch deshalb wolle er die Gastronomie im Haus wiederbeleben, sagte er im MAZ-Gespräch. Diese hatte zuvor 2019 dicht gemacht.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor einigen Monaten nun war es soweit. Und mit Edmund Becker steht seitdem längst kein Unbekannter am Herd in der Küche des „Hexenhauses“. Er hatte vor der Schließung 2019 bereits viele Jahre ein feines Restaurant in dessen Räumlichkeiten geführt. Seit September empfängt der Spitzenkoch nun inzwischen wieder Gäste in dem urigen Häuschen. Egal ob Edmond Becker große oder kleine Häppchen kreiert – Liebhaber guter Küche kommen bei ihm auf jeden Fall auf ihre Kosten. Auch, weil ein Besuch in Beckers Restaurant nicht nur den Gaumen der Gäste verwöhnt, sondern die Atmosphäre in dem verwinkelten Haus auch für eine echte Auszeit vom Alltag sorgt. Der Restaurantbetrieb läuft von Donnerstag bis Sonnabend.

Im „Hexenhaus“ gibt es feine große und kleine Häppchen. Quelle: Nadine Bieneck

Im „Hexenhaus“ Falkensee ab sofort mittwochs immer „Bistro Francais“

Ganz neu ist seit vergangener Woche zudem das „Bistro Francais“-Angebot, das es immer mittwochs gibt. Ab 17 Uhr kommen dann Gerichte im Bistrostil nach französischer Art auf den Tisch. Die reichen von Muscheln Provenzalischer Art mit hausgemachten Pommes Frites (Moules et Frites) über französische Gulaschsuppe, Pastrami Sandwich mit schwarzer Knoblauch Aioli bis hin zu Austern und Wildkräutersalat mit Nüssen, gebratenem Ziegenkäse und gehobeltem Parmesankäse. Zu finden ist das „Hexenhaus“ im Poetenweg 88 in Falkensee.

Von Nadine Bieneck