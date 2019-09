Hilfe für spanische Hochwasseropfer gesucht

Falkensee

Das Helfen liegt ihr im Blut. Magali Matzner ist Tierosteopathin, da hilft sie auf ihre ganz besondere Art kranken Tieren. Sie ist mobil in Falkensee und Umgebung zu ihren Patienten unterwegs. Nun aber will sie Menschen und Tieren in Südspanien helfen. Und bittet dabei um Mithilfe, auch bei den MAZ-Lesern.

Hilfe für Südspanien

Mehrere Organisationen sammeln in diesen Tagen Spenden für die vom Unwetter betroffenen Regionen. Mitte September waren Teile von Spanien, aber auch von der Insel Mallorca von Wassermassen überschwemmt worden. Sechs Menschen verloren ihr Leben, tausende mussten ihr Zuhause verlassen. „Die Menschen haben alles verloren, ihre Orte sind evakuiert worden, sie durften ihre Tiere nicht mitnehmen“, beschreibt Magali Matzner das Elend. „Sie und alle Tiere brauchen Hilfe.“

Magali Matzner will helfen. Quelle: Aleksandra Kielreuter

Deshalb hat sie in Falkensee und Umgebung für die Spendenhilfe geworben, die vom neuen Verein Equitrans Pferdetransporte organisiert wurde. Das Großhandelsunternehmen Futtermittel Louven unterstützte die Aktion ganz praktisch, sammelte Spenden ein.

Spenden für Mensch und Tier

Innerhalb kurzer Zeit kamen viele Sachspenden zusammen, das reichte von Handtüchern, Decken, Kleidung, Hausapotheken und Hygieneartikeln bis zu Dingen für Tiere wie Futter, Antifliegenspray, Bandagen, Decken, Schabracken, Hundehalsbänder, Näpfe, Spielzeug, Transportboxen, Hundekörbe und mehr. „Jetzt wird vor allem Geld gesammelt“, sagt Magali Matzner, das wird unter anderem zum Kauf von Tierfutter eingesetzt.

Aufgewachsen in Falkensee und auf Korsika

Magali Matzner hat ihr Herz für Tiere beim Reiten entdeckt. Aufgewachsen war sie einige Jahre in Falkensee, dann zog ihre Familie nach Korsika, vor drei Jahren kam sie zurück ins Havelland. In Frankreich hatte sie ein naturwissenschaftliches Abitur und eine fünfjährige Ausbildung in Tierosteopathie an der European School of Animal Osteopathy abgelegt.

Natürliche Heilung

„Seit ich denken kann, träumte ich davon, eines Tages einen Beruf auszuüben, in dem ich Tieren auf natürlichem Wege zur Heilung helfe. Durch den Reitsport, den ich ausübe, habe ich diesen wunderbaren Beruf kennengelernt“, erzählt sie.

