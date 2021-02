Falkenseer Imbiss-Inhaber: Zwischen Hilfsbereitschaft und Verzweiflung

Falkensee

Franz-Anton M. ist verzweifelt. Seit geraumer Zeit verkauft der 48-Jährige als Schausteller auf dem Gelände eines Supermarkts in der Falkenseer Bahnhofsstraße Süßwaren aller Art, von gebrannten Mandeln über kandierte Äpfel bis hin zu frisch zubereitetem Popcorn.

Von Hause aus ist er ausgebildeter Rettungsdienstler, wie er berichtet. In dem Bereich machte er sich vor 15 Jahren auch selbstständig, bietet seitdem Schulungen, Weiterbildungen und Veranstaltungen rund ums Thema Erste Hilfe, Brandschutz, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit an. „All die Jahre habe ich mich durchgebissen. 2020 war das erste Jahr im Laufe meiner Selbstständigkeit, in dem ich von März bis Dezember komplett ausgebucht war, die Aufträge von allein reintrudelten“, erzählt er. Corona machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Seine Veranstaltungen wurden abgesagt, fielen aus oder mussten teils unter so einschneidenden Hygieneregeln durchgeführt werden, dass sie finanziell nicht mehr zu stemmen waren. Für den 48-Jährigen eine absolute Katastrophe. Zumal er, wie er erzählt, „gern arbeitet. Ich bin ein Workaholic, Urlaube kenne ich kaum.“

Anzeige

Seit Oktober sichert die Süßwarenbude sein Einkommen

Angesichts der unsicheren Situation, „es kann einem ja niemand sagen, wie es weiter geht“, suchte Franz-Anton M. im Oktober vergangenen Jahres nach einem zweiten Standbein. „Meine selbstständige Tätigkeit liegt praktisch auf Eis. Aber von irgendwas muss ich Miete und Essen ja bezahlen“, sagt er. Sein bester Freund, als Schausteller tätig, habe ihm schließlich angeboten, in dessen Weihnachtsbude auszuhelfen. Für Franz-Anton M. eine gute Lösung: „Die Weihnachtszeit war in Reichweite. Die Hoffnung, dass sich die nächsten Monate damit überbrücken lassen, war groß.“ Und sie war berechtigt, denn bis Ende Dezember lief das Geschäft richtig gut. Franz-Anton M. verdiente damit nicht nur seinen Lebensunterhalt, sondern schöpfte aus dem neuen Job auch jede Menge Kraft und Zuversicht.

Anfang Januar jedoch folgte der erste Rückschlag. „Gleich zwei Mal wurde kurz hintereinander in den Wagen eingebrochen. Es wurde nicht nur die Einrichtung zerstört, sondern auch Waren gestohlen. Die wurden teilweise auf dem Gelände verstreut.“ Die polizeilichen Ermittlungen hätten bislang nichts ergeben. Auf dem Schaden bleibt Franz-Anton M. vermutlich sitzen. Hinter dem Vandalismus vermutet er Jugendliche aus Berlin. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Falkenseer waren. Es ist ja bekannt, dass regelmäßig Jugendliche aus Spandau in Falkensee unterwegs sind und hier ihr Unwesen treiben“, sagt er.

Zahlreiche Falkenseer unterstützen den 48-Jährigen

Die Einbrüche in seinen Wagen sorgten für eine Welle der Hilfsbereitschaft. Gleich mehrere Falkenseer hatten darüber in den sozialen Netzwerken berichtet. Die nachfolgende Anteilnahme hat Franz-Anton M. „unglaublich überrascht. Dafür bin ich enorm dankbar. Die Hilfe und Solidarität gibt einem in so einer schwierigen Situation viel Kraft“. Kraft, die er umso mehr benötigt. Denn nicht nur die Einbrüche in seinen Verkaufsstand bereitet ihm derzeit Sorgen. „Wohl auch aufgrund des Lockdowns ist das Geschäft im Januar völlig zusammengebrochen. Die Menschen sind nach dem Weihnachtsfest sicher auch übersättigt mit Süßem“, sagt er verzweifelt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus diesem Grund will er sein Angebot nun umstellen, zudem die Fläche seines Standes verkleinern. Currywurst, Bratwurst, Bouletten – das übliche Imbissangebot soll es werden. „Auch zum Vorbestellen, um coronakonform Menschenansammlungen zu vermeiden und Abstände einzuhalten“, sagt er. Eine Rücksprache mit der Objektverwaltung des Geländes brachte ihm jedoch eine Absage ein. „Eine Änderung meines Sortiments wird mir nicht genehmigt“, berichtet er. Die Gründe dafür sind unklar, „ich kenne sie nicht“, sagt Franz-Anton M.

„Die Existenzängste sind riesig, dabei will ich doch einfach nur arbeiten“

Für ihn eine Katastrophe. Denn ohne eine Änderung seines Angebot „wird der Umsatz weiterhin nicht ausreichen, um beispielsweise die Standmiete bezahlen zu können“. Händeringend sucht der 48-Jährige nun eine Lösung, hofft, dass der Supermarkt-Betreiber doch noch einlenkt. Alternativ sucht er nach einem neuen Standort für seinen Verkaufsstand in Falkensee. „Meine Stammkunden halten mir die Treue, davon bin ich überzeugt“, sagt er. Zahlreiche positive Rückmeldungen und Unterstützung habe er in den vergangenen Wochen bereits erhalten. „Die Hilfsbereitschaft ist wirklich überwältigend“, sagt Franz-Anton M., der seine Waren dennoch gern weiter in der Bahnhofsstraße anbieten möchte. Die unwägbare Situation treibt ihn um: „Ich kann nachts kaum noch schlafen, habe Alpträume. Ich weiß einfach nicht, wie es noch weitergehen soll. Die Existenzängste sind riesig, dabei will ich doch einfach nur arbeiten.“

Von Nadine Bieneck