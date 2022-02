Falkensee

Die Falkenseer Impfstellein der Stadthalle bleibt am Freitag geschlossen. Grund sind Sturmschäden und die Gefahr von herabfallenden Dachteilen der Stadthalle Falkensee. Alle Termine für diesen Tag werden nicht neu vergeben. Es besteht die Möglichkeit, zu späteren Öffnungszeiten ohne Termin zu erscheinen. Ab Montag, dem 21. Februar, ist die Impfstelle wieder regulär von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Wegen des Sturms wurden auch alle Sportplätze und Sporthallen in Falkensee gesperrt, teilte die Stadtverwaltung mit

Von MAZonline