Falkensee

„Ich bin wie ich bin und so habe ich auch Jugendarbeit gemacht!“, erzählt Sebastian Hölzel, der Clubleiter der „Alten Post“ in Falkensee, stolz.

Nach nun fast sieben Jahren, die er dort arbeitet, wird der Jugendclub am Finkenkruger Bahnhof zu Ende des Jahres geschlossen. Der ASB als Betreiber des Gebäudes und somit Arbeitgeber von Sebastian Hölzel gibt seine Clubarbeit in Falkensee vorerst auf.

Kein Clubleiter gefunden

„Unser Club war immer eher das Sahnehäubchen der Jugendarbeit in Falkensee. Der Brennpunkt lag immer im Falkenhorst. Nun da dort schon für die ,Brücke’ kein Clubleiter gefunden wurde, soll auch hier jetzt Schluss sein“, sagt Sebastian Hölzel.

Natürlich gibt es auch in Finkenkrug Betreuungsbedarf unter den Jugendlichen. „Unser Club ist ein gesellschaftlicher Mehrwert“, bekräftigt Hölzel. In den vergangenen Jahren gab es dort viele Angebote für aktive Leute. Es gab Angebote vor allem im Nerdbereich: LARP (Live Action Role Playing) oder auch „Dungeons and Dragons“.

Für Nerds und Pädagogen

Der 38-Jährige versuchte und versucht immer noch, mit seinem antiautoritären Stil den Geist der Zeit zu treffen. Schlüssel für die „Alte Post“ gab er bereitwillig an Jugendliche seines Vertrauens weiter. Weiterhin bot er einmal die Woche Gitarrenunterricht an, eine Pädagogikgruppe versammelte sich jeden Donnerstag und zuletzt gab Sebastian Hölzel eine Workshopreihe zum Thema „Fake News“. Für letzteres wurden Experten eingeladen und ausgiebig diskutiert.

Stille durch Corona

Durch Corona wurde der Club im Frühling des Jahres immens ausgebremst. Gerade als der Leiter zusammen mit dem Jugendforum richtig durchstarten wollte. Dieses teilt sich die Räume mit dem ASB und hatte erst kürzlich die Renovierung der beiden Haupträume abgeschlossen. Auch das Jugendforum steht jetzt potenziell vor der Suche nach neuen Räumen.

Momentan hat der Club nach Corona-Schließung wieder wie gewohnt geöffnet und auch das Jugendforum trifft sich dort weiter regelmäßig. Die Sicherheitsmaßnahmen müssen selbstverständlich eingehalten werden, weshalb größere Projekte verschoben oder aufgegeben sind.

Abgeordnete und Verwaltung gefragt

Mitte August soll erstmals ein Konzept vorgelegt werden, wie es weitergehen kann mit den Clubräumen. Dieses wird dann in den politischen Ausschüssen Falkensees besprochen. Die Abgeordneten und die Stadtverwaltung hatte den Rückzug des ASB aus dem Jugendclubprojekt sehr bedauert und angekündigt, Lösungswege zu suchen.

„Eine Übernahme durch den benachbarten Hort ,Finkenkruger Rappelkiste’ wäre denkbar“, sagt Hölzel. „Ich würde aber auch dem Jugendforum die Selbstverwaltung zutrauen. Es wäre schade, wenn weitere Kulturstätten in Falkensee dicht machten, so drängen wir die Jugendlichen nur auf die Straße.“

Ein 16-jähriger Besucher sieht das ähnlich: „Bis letztes Jahr war ich immer in der ,Brücke’, jetzt bin ich hier und ab nächstem Jahr muss ich dann wohl zu Hause bleiben.“

Von Antonia Trümpler