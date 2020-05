Falkensee

In der Bandelowstraße in Falkensee hat ein Jugendlicher am Morgen des 1. Mai gegen 1.10 Uhr mehrere Sachbeschädigungen begangen. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert. Vor Ort stellten die Beamten drei 16-Jährige, die als Zeugen auftraten, und einen 16-jährigen Beschuldigten fest. In einer ersten Befragung sagte der Täter, dass er sich über etwas geärgert und dann seine Wut an diversen Gegenständen ausgelassen habe. Er beschädigte ein Straßennamensschild, trat den Spiegel eines Renault Twingo ab und entfernte ein Kennzeichen von einem Pkw Smart. Der Beschuldigte wurde nach Anzeigenaufnahme an seine Mutter übergeben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Von MAZonline