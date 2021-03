Falkenseer Jungunternehmerin setzt auf Blumen

Falkensee

„Als Kind habe ich den Frauentag immer als etwas Besonderes erlebt, meine Mutter und meine Oma bekamen Blumen und nachmittags gab es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Diesen Tag haben wir schon gefeiert“, erinnert sich Alice Börst, die in der Uckermark aufgewachsen ist und heute in Falkensee lebt. Und der Frauentag spielt heutzutage in ihrem Leben eine besondere Rolle, denn Alice Börst ist Blumenverkäuferin.

Blumen für die Lehrerin

Blumen gehören zum Frauentag dazu. „Zu diesem besonderen Tag habe ich früher jeder Lehrerin einen selbstgepflückten Blumenstrauß aus dem Garten meiner Oma mitgebracht, auch meine Mitschüler haben Blumen für die Lehrerinnen mitgebracht“, erinnert sich Alice Börst. „Meiner Meinung nach macht der Frauentag auch auf Frauen aufmerksam, die Besonderes leisten. Frauen sollten an sich glauben, denn ich finde, jede Frau hat ihre Berufung.

Ob Mutter, Hausfrau, Businessfrau, alle leisten viel für und mit der Gesellschaft“, äußert Alice Börst ihre Ansicht zu diesem Thema und ergänzt: „Der Frauentag hatte im Osten immer eine große Bedeutung und ich freue mich, dass Berlin diesen besonderen Tag zum Feiertag gemacht hat.“

Wertschätzung für Frauen

Aber es gehe nicht nur um Frauenrechte, sondern auch um Wertschätzung und Leistung. Es gäbe leider immer noch Länder, in denen Frauen einen geringen Stellenwert haben, meint die Falkenseerin.

Ihrer eigenen Berufung ist Alice Börst auch gefolgt. Sie hat 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ihr kleines Unternehmen „Finkenblumen“ in Falkensee gegründet. Das erforderte einiges an Mut, würde ihr Geschäftskonzept aufgehen? Jahrelang hat sie als Juristin für Baurecht gearbeitet, das hat sie allerdings nicht wirklich erfüllt. „Das ist ein Beruf, der nichts mit Kreativität zu tun hat. Ich wollte lieber etwas Kreatives machen und hatte dann die Idee, Blumensträuße und Kränze aus meinem eigenen Garten aus der Region Finkenkrug anzubieten. Ich liebe Blumen. Schon seit meiner Kindheit befasse ich mich mit ihnen, das habe ich von meiner Oma. Sie hatte damals einen Bauerngarten und dort haben wir immer Blumen gebunden und sie an Freunde und Nachbarn verschenkt“, erzählt die sympathische Jungunternehmerin, der man die Liebe zu ihrem Beruf anmerkt.

Regionale Finkenblumen

„Meine Blumen sind ausschließlich regionale, saisonale Wild- und Gartenblumen, die frei von Pestiziden und künstlichen Düngern sind. Meine Kunden sind begeistert von den Natursträußen und Kränzen aus der Region, die Resonanz ist überwältigend“, erzählt Alice Börst von ihrem Konzept.

„In Falkensee gibt es viele aktive Frauen, die in den verschiedensten Bereichen Unternehmen gegründet haben. Das finde ich toll. Viele Frauen denken so wie ich, wollen sich beruflich verwirklichen und trauen sich das auch. Leider ist, deutschlandweit gesehen, die Anzahl der Gründerinnen noch sehr gering. Frauen stellen noch nicht einmal ein Viertel der Neugründungen dar. Ich möchte den Frauen sagen: Tut, was ihr liebt. Das, was man mit dem Herzen tut, gelingt auch.“

Frauen in der Selbstständigkeit ist für sie ein Zeichen von Gleichberechtigung. Der Frauentag ist dafür seit mehr als einhundert Jahren ein Symbol. Und zu dieser Mischung aus Kampf- und Feiertag passen Blumen bestens dazu, findet die Falkenseer Unternehmerin.

Von Hannelore Berg