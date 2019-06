Falkensee

Hat Patrick Kunze sich etwas in den Kopf gesetzt, zieht er es durch. Dann legt er 3200 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, radelt durch Thailand, Syrien oder Weißrussland. 30 Länder hat der Falkenseer so schon bereist. Und dann ist da noch sein Kinderbuch, das er kurzerhand selber schrieb, weil er für seinen Sohn nichts Passendes finden konnte.

Geschichten aus der Gartenstraße

„Ich suchte ewig nach einem Buch, das die ersten Verkehrsregeln erklärt und das Thema ,sicheres Fahrradfahren’ aufgreift. 2016 habe ich dann die ersten Ideen entwickelt“, sagt der Mitarbeiter eines IT-Vertriebes. Er holte sich Illustratorin Madita Recktenwald mit ins Boot und im März 2019 hielt er die erste gebundene Ausgabe in den Händen. „Emil Elefantööös – Geschichten aus der Gartenstraße“ heißt sein Erstlingswerk.

Patrick Kunzes Erstlingswerk dreht sich rund um das Thema „Verkehrssicherheit für Kinder“. Quelle: Laura Sander

Emil, ein kleiner Elefant, den Kunze nach seinem Sohn benannt hat, bekommt sein erstes Fahrrad geschenkt. Doch bevor er mit seinen Freunden Frieda und Anton lossausen kann, erklärt Wachtmeister Tatzenbär erst einmal, was alles zu einem Fahrrad gehört und was Emil im Straßenverkehr beachten muss.

Autor fordert Helmpflicht

„Der Helm war mir besonders wichtig, weil ich immer wieder Kinder ohne herumfahren sehe. Ich trage selber Helm und finde, dass es in Deutschland Pflicht werden sollte“, sagt Patrick Kunze, der den Druck und Vertrieb seines Buches selber übernimmt. „Ich habe keinen Verlag und es freut mich zu sehen, an wen meine Bücher gehen. Bisher habe ich 150 Stück verkauft“, so der 38-Jährige, der bereits Ausgaben nach Amerika, Norwegen, Estland und in die Ukraine verschickte.

„Auch auf meinen Reisen habe ich immer ein Exemplar dabei. In Vietnam warten einige Eltern bereits auf eine Ausgabe in englisch“, so Kunze, der unterwegs tiefe Einblicke in Kultur und Lebenswelten erhält. „Immer nur in Hostels mit anderen Touristen in Kontakt zu kommen, ist nichts für mich. Ich suche das Ursprüngliche in einem Land.“

Gastfreundschaft ist auf seinen Reisen das Highlight

Vor allem die Gastfreundschaft in vielen Ländern habe ihn nachhaltig beeindruckt. „Ganz besonders war die Reise durch Syrien. Da hatte ich mein Zelt zwar dabei, brauchte es aber nie auspacken.“ Jeden Abend sei er eingeladen worden, über Nacht zu bleiben. „Dann wurde Essen gekocht und wir saßen zusammen. Sie haben sich so für uns und unser Leben interessiert – diese Menschen waren bislang mein Highlight“, sagt Kunze, der 2013 nach Falkensee zog.

Von hier fährt er täglich 50 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Berlin. „Es ist toll, wie viele kreative Köpfe es hier gibt. Ich lebe sehr gerne in Falkensee, leider fehlt eine gute Radinfrastruktur“, so der 38-Jährige.

Lesungen in Kitas

Mit seinem Buch im Gepäck ist Patrick Kunze regelmäßig in Kitas zu Gast und freut sich immer über neue Anfragen. „Wenn ich dann sage, ich möchte als Gegenleistung für meine Lesung mit ganz speziellem Lese-Aufwärmprogramm ein Stück Kuchen und einen Kaffee, glauben das viele erst einmal nicht. Ich möchte mit dem Buch nicht reich werden, sondern Kindern eine Freude machen“, so der Falkenseer, der pro verkauftem Buch zwei Euro auf einem Spendenkonto sammelt.

„Wenn ich 5000 Euro zusammen habe, geht das Geld an die Jürgen-Höller-Stiftung, die Schulen in sozialen Brennpunkten in Afrika baut. Dann wird dort ein Klassenzimmer nach ,Emil Elefantööös’ benannt.“

Um den kleinen Elefanten, der nicht klingeln aber tröten kann, und das Leben in der Gartenstraße plant Kunze in Zukunft weitere Kurzgeschichten. „Es ist ein absolutes Herzensprojekt. Im Herbst werde ich außerdem ein Theaterstück zur Geschichte in Angriff nehmen, das ich mit Kindern aufführen möchte.“

Mehr zu „Emil Elefantööös“ und Autor Patrick Kunze gibt es unter www.die-gartenstrasse.de oder bei Facebook „Geschichten aus der Gartenstraße“.

Von Laura Sander