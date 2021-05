Falkenseer Kriegsveteran Erhard Stenzel geehrt

Falkensee

Sein ganzes Leben schon setzt er sich für die Aufklärung von Jugendlichen über die Verbrechen des Faschismus ein. Zudem war er lange Zeit politisch aktiv. Jetzt wurde der 96-jährige Erhard Stenzel aus Falkensee, der letzte noch lebende deutsche Résistance-Kämpfer, für sein Wirken geehrt.

Zu den Gratulanten am Tag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai gehörten neben dem Bundestagsabgeordneten Harald Petzold (Die Linke) und Irina Krestowa, Attaché der Russischen Botschaft Berlin, auch Mitglieder des russischen Motorradclubs „Nachtwölfe“ sowie Michael Liedke vom Russki Motorcirklisti, einer Vereinigung russischer Motorradfahrer sowie Unterstützer und Angehöriger der „Nachtwölfe“. Maßgeblich initiiert hatte die Aktion der aus Falkensee stammende Michael Liedke. „Wir machen das, damit die Veteranen nicht in Vergessenheit geraten, denn ohne diese Menschen wäre die Welt nicht so wie sie jetzt ist“, erklärte Liedke.

Ehrentafel enthüllt

Die „Nachtwölfe“, 1989 gegründete und heute der größte russische Motorrad- und Rockerclub, sind indes nicht unumstritten. Die Mitglieder vertreten nationalistische und anti-westliche Ansichten. Der Club gilt zudem als homophob. Während der Ereignisse in der Ukraine im Jahr 2014 stellten sich die „Nachtwölfe“ auf die Seite der russischen Regierung und befürworteten die Eroberung der Krim durch Russland. Für seine Verdienste bekam „Nachwölfe“-Präsident Alexander Saldostanow im Jahr 2014 gar die „Medaille für die Rückholung der Krim“.

Mit Abstand und Masken ehrten die Anwesenden Erhard Stenzel. Quelle: Enrico Berg

Nichtsdestotrotz war Erhard Stenzel sichtlich gerührt, als ihm eine Ehrentafel für seinen Kampf gegen die Nazis überreicht wurde. Eine Eiche, die den Namen „Erhard Stenzel“ trägt, wurde in seinem Garten gepflanzt. Die Zeremonie wurde mit der Enthüllung eines zur Ehrentafel gehörenden Gedenksteines abgerundet.

Bewegende Schilderungen von Erhard Stenzel

Der heute 96-jährige in Falkensee lebende Veteran kämpfte als 19-jähriger Wehrmacht-Deserteur in den Reihen von Résistance-Partisanen-Einheiten aus Rouen (Frankreich). Der ehemalige Widerstandskämpfer erzählte von zwei sehr prägenden Erlebnissen. „Das Schlimmste in dieser Zeit war, als die SA meinen Vater abgeholt hat und er im Konzentrationslager Buchenwald ermordet wurde“, erinnerte er sich. Prägend sei auch gewesen, als er später miterleben musste, wie die SS viele Menschen in einem französischen Dorf bei lebendigem Leib verbrannt habe.

Nach seinen bewegenden Erzählungen bedankte sich Stenzel bei den Anwesenden und sagte: „Ich wünsche Ihnen viel Kraft im Kampf gegen den Faschismus und hoffe, dass es nie wieder Krieg geben wird“.

Ein Gedenkstein steht nun im Garten des Veteranen. Quelle: Enrico Berg

Alexander Saldostanow, Präsident der russischen „Nachtwölfe“, hatte die Ehrentafel fertigen lassen. Diese wurde, wie auch die Eiche, per Flugzeug eingeflogen. „Wir möchten versuchen, dass unsere Veteranen aus Russland und Deutschland und dieser Setzling aus Belogorsk Vorboten dafür werden, dass die Städte Belogorsk und Falkensee Partnerstädte werden“, hatte Saldostanow per Telefon übermittelt.

Für Bundesverdienstkreuz zweimal abgelehnt

In Deutschland wird das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai begangen. In Russland geschieht dies traditionell am 9. Mai. Es ist der Tag des Sieges und gilt als wichtigster nationaler Feiertag des Jahres. Jedes Jahr machen die „Nachtwölfe“ eine Motorradtour von Moskau nach Berlin, die am 9. Mai endet. Sie besuchen Gedenkstätten, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Im letzten und in diesem Jahr mussten die großen Touren aufgrund der Coronapandemie ausfallen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Alle Motorradfahrer, die an der Ehrung für Erhard Stenzel teilnehmen, leben in Deutschland“, erklärte Alexander Sautner, Mitglied der „Nachtwölfe, und ergänzte: „Wir danken den Kriegsopfern und Veteranen, dass sie uns den Frieden gebracht haben“.

Der Bundestagsabgeordnete Harald Petzold würdigte Erhard Stenzel, erinnerte aber auch daran, „dass er schon zweimal für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen war und leider beide Male vom Bundespräsidialamt abgelehnt wurde.“

Von Hannelore Berg