Falkenseer Künstlerin malt die Schönheit des Nordens

Falkensee

Dem Norden fühlt sich Andrea Hagist besonders verbunden. Mit Vorliebe malt die 49-Jährige Motive mit maritimem Bezug. Ihre Aquarelle zeigen die aufgeraute See ebenso wie ein malerisches Städtchen am Mittelmeer. „Wir machen seit 30 Jahren jedes Jahr Urlaub in Skagen in Dänemark. Daher bin ich dem Nordischen sehr verbunden“, sagt die Falkenseerin.

Alles begann vor 20 Jahren

In Dänemark entdeckte die gelernte Versicherungskauffrau auch ihre Liebe zur Malerei. „Ich habe irgendwann angefangen Bilder eines dort ansässigen Künstlers zu kaufen, bis ich auf die Idee kam, es einfach mal selbst zu versuchen“, erinnert sie sich. Das ist nun 20 Jahre her.

Damals lebte Hagist noch in Berlin, besuchte dort die Volkshochschule und verschiedenen Malseminare, unter anderem in der Galerie Remise und dem Botanischen und Zoologischen Garten.

Andrea Hagist malt mit Vorliebe Aquarelle. Quelle: Danilo Hafer

2001 zeigte sie ihre Arbeiten dann erstmals in einer kleinen Ausstellung im Rathaus Berlin-Reinickendorf. 2004 baute sie mit ihrer Familie ein Haus in Falkensee und richtete sich im Obergeschoss eine kleine Atelierecke ein. Hier setzt sie ihre Bildideen um, malt manchmal auch nach fotografischer Vorlage. Einige Bilder entstehen direkt vor Ort.

„Es ist eine schöne Art zu malen, weil man seine Umgebung und die Eindrücke viel intensiver wahrnimmt“, sagt sie. Wenn sich die Motive aber bewegen, wie bei ihren Malausflügen in den Zoo, wird es schon etwas kniffliger.

Mittlerweile gibt Andrea Hagist selbst Malkurse im Bürgerhaus Finkenkrug und ist Mitglied bei „Made in Falkensee“. Auch Auftragsarbeiten setzt sie um.

Jedes Bild hat seine Geschichte

Zu jedem Bild kann die Malerin eine Geschichte erzählen, auch zu dem Triptychon „Kleine Wunder Werke“, das durch einen Zufall entstand. „Ich war mit einer Freundin walken, als wir in einem Graben in der Nähe drei Orchideenbilder auf Leinwand von Ikea fanden. Die hatte dort einfach jemand entsorgt“, erinnert sich Hagist.

Ermutigt von der Freundin nahm Hagist die Bilder mit und begann die ursprünglichen Motive zu übermalen. Es entstand eine Komposition aus Gläsern und Pinseln. Jedes Bild trägt einen Titel. An der ein oder andren Stelle schimmern die Blüten der Orchideen noch durch. Der Betrachter muss dafür aber ganz genau hinschauen.

Große Ausstellung im nächsten Jahr

„Ich achte schon darauf, dass ein Bild nicht zu perfekt ist. In einer gewissen Abstraktion und Ungenauigkeit liegt ein großer Reiz“, sagt sie.

Dabei braucht auch die geplante Ungenauigkeit mitunter sehr viel Zeit. „Es kann schon mal sein, dass ich an einem Bild über mehrere Wochen immer mal wieder arbeite.“

Derzeit bereitet Hagist für nächstes Jahr eine Ausstellung ihrer Arbeiten im Immanuel Krankenhaus am Wannsee vor. „Das wird eine sehr große Ausstellung mit rund 30 Bildern, ich freue mich schon sehr darauf.“

Mehr Informationen über Andrea Hagist und eine Auswahl ihrer Bilder unter:www.ahagist.de

Von Danilo Hafer