Falkensee

Eine genähte Nähmaschine. Die ist in einer Vitrine des Falkenseer Kulturhauses „ Johannes R. Becher“ zu sehen. Die Frauen im Handarbeitszirkel haben das Stück geschaffen: Aus schwarzem Stoff haben sie die Konturen einer Nähmaschine nachgearbeitet, haben das Ganze ausgestopft und im alten Singer-Stil bestickt.

Kleine Arbeit, große Freude

Die kleine Arbeit steht für den großen Spaß, den die Frauen in der Gruppe haben. Unter Leitung von Gabi Kropidlowski kommen die Mitstricker, Mitsticker und Mitnäher vierzehntägig zusammen. Manche kommen auch nur zum Zuschauen und zum Mitschwatzen. „Das zeichnet ja das Haus aus, es geht nicht nur um Kultur, hier geht es um Begegnung, um soziale Belange“, sagt Juliane Wutta-Lutzmann, die seit 2012 das Becher-Kulturhaus leitet.

Juliane Wutta-Lutzmann, Leiterin des Becher-Kulturhauses Falkensee Quelle: Marlies Schnaibel

Das Haus ist seit Jahrzehnten eine Mischung aus vielem: Hier wird zu Konzerten und Lesungen eingeladen, hier treffen sich aber auch Gruppen und Vereine. Das reicht vom Awo-Ortsverein bis zur Zeichengruppe. Alles hat einen familiären Rahmen.

Junge Zeichengruppe

Die Zeichengruppe ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich nicht nur im vertrauten Kreis trifft, sondern dass man auch über die Gruppe hinaus etwas tut. So sind die Zeichenfreunde auch beim Familienfest dabei, helfen bei Bastelstraße und Kinderschminken. Aktuell stellen sie sich mit einigen ihrer Arbeiten in einer Ausstellung im Kulturhaus vor. Ausdrucksstarke Bleistiftzeichnungen sind dort zu sehen.

Ausstellung im Becher-Kulturhaus Falkensee Quelle: Marlies Schnaibel

Die Zeichengruppe trifft sich immer freitags unter Leitung von Udo Bolinski. Der Grafikdesigner und Fotograf gibt Anleitung, hilft beim Finden des kreativen Potenzials und beim Erstellen von Bewerbungsmappen.

Die meisten Gruppenmitglieder sind zwischen 14 und 22 Jahre alt. Damit senken sie den Altersdurchschnitt des Hauses ziemlich stark.

Viele Senioren

Denn in den meisten Gruppen treffen sich eher ältere Falkenseer: im Frauenchor, bei den Pädagogen-Senioren, bei den Briefmarkenfreunden, im Tanzzirkel der SPD-Senioren und Freunde. Rentner kommen zum Mittagstisch.

Mobilität ist wichtig

„Mobilität ist ein großes Thema für uns“, sagt Juliane Wutta-Lutzmann. Manche Gruppen können sich nicht mehr im Dachgeschoss treffen, die Treppe ist für manchen Besucher eine unüberwindbare Hürde. Und auch das: „Bei der Planung von Abendveranstaltungen muss ich erst schauen, wann der letzte Bus fährt“, sagt die Kulturhausleiterin.

Von Sonntagskonzert bis Info-Café

Die Senioren mögen nicht gerne Veranstaltungen in den Abendstunden, wenn es dann schummerig ist. Viele Angebote finden deshalb am Tage statt: das beliebte Sonntagskonzert, die Info-Cafés etwa zu „Kostenfallen in der digitalen Welt“ oder Verkehrsthemen. oder eben das Familienfest für Groß und Klein. Das wird am 16. Juni ab 14 Uhr gefeiert.

Schreibwerkstatt lädt ein

Für den 8. Mai um 15 Uhr hat die Schreibwerkstatt eingeladen. Sie stellt ihr erstes Buch vor: „Bunte Blätter mit Stil“.

Von Marlies Schnaibel