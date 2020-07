Falkensee

Erst vor drei Jahren hat die Kunststoffverarbeitung GmbH Falkensee ihre neue Produktionsstätte im Gewerbegebiet Süd bezogen, da hat Geschäftsführer Christo Scheel schon wieder eine Erweiterung im Blick. „Perspektivisch wollen wir unsere Produktion spiegeln“, sagt der 32-Jährige. Derzeit stellt seine Firma auf 13600 Quadratmetern Kunststoffteile im Spritzgussverfahren her. Die Produktpalette ist vielfältig und reicht von Teilen für die Automobilindustrie bis hin zu Spielzeug.

Ausreichend Platz für Erweiterung

Schon beim Kauf des Grundstücks hatte Scheel eine Erweiterung im Sinn und mehr Flächen gekauft, als für den Neustart benötigt wurden. Auch der Büroteil wurde mit einer zusätzlichen Etage geplant, die derzeit noch im Rohbau ist. „Wenn der Bedarf entsprechend hoch ist, können wir diese ganz zügig ausbauen“, sagt Christo Scheel.

Landrat Roger Lewandowski und Bürgermeister Heiko Müller besichtigten die Firma. Quelle: Danilo Hafer

Scheel hat die Falkenseer Kunststoffverarbeitung mit seiner Familie im Krisenjahr 2008 übernommen. Gegründet wurde sie einst von Eberhard John. Ende der 1970er- Jahre wurde sie, wie viele Firmen in der DDR, verstaatlicht und nach der Wende schließlich wieder reprivatisiert. Seither hat sich die Firma stetig weiterentwickelt und tut dies auch jetzt noch.

„Wir bauen unseren Engineering-Bereich immer mehr aus und unterstützen unsere Kunden auch bei der Konstruktion“, erklärt Scheel. Um noch schneller und individueller auf die Wüsche der Kunden eingehen zu können, stellt das Unternehmen im 3-D-Druckverfahren eigene Bauteile für die Spritzmaschinen her. Das sind vor allem Greifer, die mit Druckluft betrieben werden und die frisch gespritzten Kunststoffteile halten und weiter transportierten.

Unternehmen kam gut durch die Corona-Krise

Trotz High-Tech steht für den Geschäftsführer der Mensch im Mittelpunkt. „Wir sind ein Familienbetrieb, und zu dieser Familie gehören auch unsere 38 Mitarbeiter“, betont der Falkenseer. Daher freut es ihn umso mehr, dass die Firma bisher relativ gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Dabei war es von Vorteil, dass das Unternehmen breit aufgestellt ist. Während es in der Automobilindustrie Einbrüche gab, konnte die Spielzeugproduktion fast ohne Einschränkungen weiterlaufen.

Nächster Schritt: Vernetzte Maschinen

Der Ursprung für alle Teile ist ein spezielles Kunststoffgranulat. In den Spritzgussmaschinen wird es plastifiziert, also zähflüssig gemacht. Dann kann es in die gewünschte Form gespritzt werden. Die Kunden der Falkenseer Firma kommen neben dem Automobilbereich vor allem aus der Sensorik- und Elektroindustrie, der Medizin sowie dem Bereich Lebensmittel. Die meisten Teile werden für Deutschland produziert, aber auch für Frankreich, Schweden und sogar China.

Als nächstes soll für die Firma der Schritt in die sogenannte Industrie 4.0 erfolgen. Die Maschinen sollen smart werden, also untereinander vernetzt sein.

Von Danilo Hafer