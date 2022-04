Falkenseer Landpartie mit Angeboten für Menschen mit Demenz

Falkensee

Die Falkenseer Landpartie ist ein Programm mit Veranstaltungen der Falkenseer Allianz für Menschen mit Demenz. Sie wird gefördert im Brandenburger Landesprogramm „Pakt für Pflege“, in dem sich die Stadt Falkensee engagiert.

Falkenseer Landpartie mit Programm im Schneeweiß-Garten

Die Falkenseer Landpartie bietet am Freitag, dem 6. Mai, „Heiteres mit Musik“ von Heinz Erhardt und anderen. Schauspieler Heiner Hardt liest, Live-Musik erklingt dann beim Kaffeeklatsch im Garten der Galerie Schneeweiß in der Falkenseer Poststraße 35. Das Programm wird ab 10 Uhr und noch mal ab 12 Uhr aufgeführt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Vorheriges Anmelden ist deshalb erforderlich.

Kontaktstelle Demenz Falkensee koordiniert

Die Kontaktstelle Demenz in Falkensee lädt außerdem zu anderen Veranstaltungen ein. So gibt es bereits am 4. Mai ab 17.30 Uhr ein Online-Angehörigentreffen. Der Zugang findet sich über die Homepage des ASB www.asb-falkensee.de/demenz/onlineberatung. „Wir helfen gerne auch bei technischen Fragen“, erklärt Else Schmidt von der Falkenseer Kontaktstelle, die beim ASB angesiedelt ist.

Tanzcafé mit Kaffeeklatsch mit DJ Heiko

Zum Tanzcafé mit Kaffeeklatsch wird für Montag, den 9. Mai, ab 15 Uhr eingeladen, letzter Tanz um 17.30 Uhr. DJ Heiko legt an dem Nachmittag auf. Im großen Saal des ASB-Mehrgenerationshauses ist reichlich Platz, um das Tanzbein zu schwingen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“ beginnt

Für die achtteilige Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“, die Unterstützung für Angehörige von Menschen mit Demenz gibt, sind noch wenige Plätze frei. Sie beginnt am 5. Mai um 19 Uhr, der Besuch der Seminare ist kostenlos. Es besteht die Möglichkeit einer parallelen Betreuung. Bis zum 30. Juni werden Fachleute an acht Abenden zu bestimmten Themen sprechen, dabei geht es um Wissenswertes über die Demenzerkrankungen, um Vorsorge, Pflegeversicherung und Entlastungsangeboten.

Anmeldung bitte bei Else Schmidt unter Telefon 03322/ 28 44 37 oder 0176/1003 66 11 oder per E-Mail unter else.schmidt@asb-falkensee.de

