Falkensee

„Gegenüber anderen war mein bisheriges Leben weniger spektakulär“, sagt Dieter Freitag von sich. Aber das ist dann doch tiefgestapelt, denn der Falkenseer hat ein alltägliches und doch besonderes Leben, auf das er zurückblicken kann. In Büchern hat er seine Erinnerungen aufgeschrieben und auch seiner Fantasie freien Lauf gelassen.

In Falkensee geboren

1941 geboren, ist er erst spät unter die Schreiber geraten. 2011 ist sein erstes Buch erschienen, am fünften wird gerade gearbeitet.

Geboren wurde Dieter Freitag in Falkensee, wenige Schritte von der Grenze zu Spandau stand sein Elternhaus, in dem er zur Welt kam. Hier hat er Kindheit und Ausbildung, Mauerbau und Mauerfall erlebt. Noch heute wohnt er in dieser Ecke von Falkensee, nur wenige Schritte vom einstigen Elternhaus entfernt.

Unverstelltes Zeitzeugnis

In seinen Erinnerungen „Plattfüße und zweite Standbeine“ hat er seine Erinnerungen festgehalten. Das Buch erschien im Eigenverlag, landete als unverstelltes Zeitzeugnis sogar in der „Erinnerungsbibliothek DDR“.

Lehre in Sanssouci

Die Schulzeit war für den Jungen nicht einfach. Er stotterte und er hatte Probleme mit dem Gehen, war sportbefreit. Die titelgebenden „Plattfüße“ machten ihm stark zu schaffen, Operationen und Schmerzen bestimmten seine Kindheit. Aber er konnte einen schönen Beruf ergreifen. „Ich wollte gerne was mit Natur und Pflanzen machen“, erzählt er. Ein Lehrer setzte sich für ihn ein. Er konnte in Sanssouci eine Gärtnerlehre absolvieren, später hat er in Erfurt Garten- und Landschaftsarchitektur studiert.

Leben neben der Staatsgrenze

An das Leben direkt an der Staatsgrenze hatte er sich gewöhnt. Am 13. August 1961 war er mit Freunden gerade an der Ostsee. Das Leben und Wohnen in einem grenznahen Bereich, den man nur mit Passierschein betreten durfte, war unbequem. „Wir fühlten uns als Menschen zweiter Klasse“, sagte er. Auch er gehörte zu den Falkenseer, die weite Wege um Westberlin herum zur Arbeit zurücklegen mussten.

Aber es war ein schöner Beruf, sagt er rückblickend. Zwischen Usedom und Thüringer Wald hat er gearbeitet. Die Wende brachte das Aus von den Volkseigenen Betrieb, bei dem er angestellt war. Versuche, ein eigenes Büro zu betreiben, wurden eingestellt, als schließlich in den 90er-Jahren immer weniger öffentliche Aufträge zu erhalten waren.

Suche nach Arbeit

Dieter Freitag beschreibt in seinem Buch die nahezu verzweifelte Suche nach einer neuen Arbeit, die viele in der Zeit umgetrieben hat. Für seine Generation war der Umbruch besonders schwer. Der Falkenseer studierte jede kleine Anzeige und versuchte sich in ganz vielen Bereichen: als Staubsauger-Berater, Taxifahrer, Versicherungskaufmann, Immobilienmakler, Lotterieverkäufer... Die Sache mit dem zweiten Standbein war schwierig. Wie so mancher hat er in der Zeit viel Lehrgeld zahlen müssen und sich irgendwie zur Rente gehangelt.

Schreiben in Spanien

Als er dann Rentner war, ermunterten ihn Familienmitglieder, das alles mal zu Papier zu bringen. Im kalten Hamburg belegte er Schreibkurse, im warmen Spanien schrieb er sein erstes Buch, „Im Duft der Orangenblüten“.

„Wenn ich mal eine Schreibblockade habe, lerne ich Vokabeln“, erzählt er. Derzeit ist es Schwedisch. Mit seiner Frau Silke hat er auch schon Tschechisch und Spanisch gelernt. Dieter Freitag ist aufgeschlossen für viele Dinge. Dem schönen Garten sieht man die Handschrift des Fachmanns an.

Musik gegen Stottern

Und die Sache mit dem Stottern hat er schon lange überwunden. „Mir half die Musik“, erzählt er. Er hatte als junger Mann angefangen, Gitarre zu spielen und versucht zu singen: Da war ihm die Kehle nicht zugeschnürt. Viele Jahre hat Dieter Freitag Musik gemacht, gehörte 30 Jahre zur Potsdamer Bigband.

Aber wie gesagt, er hält sein Leben für normal und nicht spektakulär. Er hat doch vieles zu erzählen, was er weitergeben möchte, wobei er die Bücher ironisch mit „meine Weltliteratur“ bezeichnet. Damit die Kunden seine Bücher im weltweiten Netz finden hat der Autor seinem Namen noch einen Buchstaben eingefügt: Dieter A. Freitag.

Von Marlies Schnaibel