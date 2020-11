Falkenseer Lions-Club spendet 2000 Masken

Falkensee

Damit die Schulen im Havelland möglichst sicher durch die Corona-Zeit kommen, spendet der Lions Club Falkensee insgesamt 2000 Schutzmasken an Grundschulen in Falkensee, Brieselang, Dallgow-Döberitz und Schönwalde. Am Dienstag wurden die ersten 300 Exemplare an Hendrik Frost, Leiter der Dallgower Grundschule am Wasserturm, übergeben.

„ Masken sind ein Beitrag zur Normalität“

„In normalen Zeiten bauen wir auf die Arbeit der Schulen auf. Das ist aktuell kaum möglich. Deshalb haben die Lions sich entschlossen, mit Schutzmasken zu helfen, damit alle Kinder die Schule besuchen. Denn Bildung ist ähnlich wichtig wie Gesundheitsschutz. Die Masken sind ein Beitrag zur Normalität“, erklärte Lions-Präsident Walter Schmidt.

An Brandenburger Grundschulen herrscht auf Fluren und Gängen Maskenpflicht. Die Schüler sind verpflichtet, ihre eigenen Masken mitzubringen. Die Schulen selbst halten keine vor.

„Es kommt aber immer mal wieder vor, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Maske vergessen oder verlieren“, so Schulleiter Frost. „Deshalb freue ich mich sehr, dass wir ab jetzt mit den Masken aushelfen können. Unter fehlenden Masken müssen jetzt weder Schulbesuch noch Infektionsschutz leiden.“

Aktuelle Kalender gegen Spende erhältlich

Das Geld für die Masken stammt aus dem Erlös der letzten Lions-Adventskalender-Aktion. Der Lions-Adventskalender 2020 ist aktuell verfügbar und wird in Erwartung einer Spende von mindestens 5 Euro abgegeben. Den Erlös werden die Lions wieder für Kinder und Jugendliche in der Region verwenden.

In den nächsten Tagen verteilt der Falkenseer Lions-Club an fünf weiteren Grundschulen im Osthavelland Masken.

