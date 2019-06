Falkensee

Das Museum macht durch, die anderen städtischen Kultureinrichtungen legen eine Sommerpause ein.

Sommerfest nach der Sommerpause

Das Kulturhaus „ Johannes R. Becher“ im Havelländer Weg 67 eröffnet den Ferienreigen, es ist vom 24. Juni bis 14. Juli geschlossen. Danach sind die Senioren für den 17. Juli zum Sommerfest eingeladen. Der Falkenseer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt und der Förderverein des Kulturhauses bereiten das Fest, bei dem es Musik und Akrobatik gibt, gemeinsam vor. Das Duo Café del Mundo gibt am 28. Juli ein Hofkonzert: „Beloved Europa" heißt es, wenn Jan Pascal und Alexander Kilian musizieren.

Malaktion am Rosentunnel

Das Creative Zentrum „Haus am Anger“ in der Falkenhagener Straße 16 pausiert vom 8. Juli bis 2. August. Zuvor lädt es Kinder und Jugendliche zu einer Grafitti-Aktion an den Rosentunnel ein, mit Pinsel, Farbe und Spraydose sollen die Wände des Durchgangs verschönert werden.

Fotos in der Treppengalerie

Die Falkenseer Stadtbibliothek bleibt vom 15. Juli bis 3. August geschlossen. Verlängerungen der Ausleihfristen können in der Zeit online über den Bibliothekskatalog unter www.stadtbibliothek-falkensee.de vorgenommen werden. Für den 9. August ist eine Ausstellungseröffnung angekündigt. Der Falkenseer Fotograf Konrad Radon zeigt in der Treppengalerie Fotografien unter dem Titel „Fotos in alten Rahmen“.

Malerei in der Museumsgalerie

Museum und Galerie Falkensee in der Falkenhagener Straße 77 schließen in den Sommerferien nicht und sind wie gewohnt dienstags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr, donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besuchen. Neben der ständigen Ausstellung bietet die Galerie-Etage regelmäßig Neues.

Bereits am 5. Juli wird hier zu einer Ausstellungseröffnung eingeladen. Dann wird die Sammlung Ulrich Zimmer gezeigt. Aus dem Nachlass des Spandauer Sammlers war eine stattliche Anzahl Gemälde und Grafiken des Malerpaares Hans Zank und Willi Gericke als Schenkung an das Museum gekommen. Zu sehen sind Brandenburger Motive der beiden Männer, die 1945 nach Falkensee kamen und hier bis zu ihrem Tod gelebt hatten.

Von Marlies Schnaibel