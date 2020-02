Falkenseer Musiktage gesichert

Falkensee

Die Falkenseer Musiktage wird es weiterhin geben. Das war vor einem Jahr nicht selbstverständlich. Aber die Kirchengemeinde hat sich entschlossen, die renommierte Musikreihe auch nach dem Pfarrerwechsel in diesem Jahr fortzuführen. Annette Heller ist Mitglied im Gemeindekirchenrat und von diesem beauftragt zur Mitarbeit im Vorbereitungskomitee der Musikreihe.

Sechs Konzerte

Über die Fortführung der Konzertreihe und über diese personelle Verstärkung freut sich Isabelle Engelmann, die künstlerische Leiterin der Falkenseer Musiktage. Sie hat für die 21. Auflage der Musiktage ein sechsteiliges Programm zusammengestellt. Vom 27. März bis zum 5. April werden den Musikfreunden aus der Region Konzerte aus verschiedenen Genres geboten.

Stabile Preise

Die Eintrittspreise bleiben stabil, denn die Musikreihe verfolgt seit ihrer Gründung auch einen sozialen Ansatz: Durch hohe Kartenpreise soll keiner abgeschreckt werden. Ein normales Ticket kostet 12 Euro, ermäßig 10 Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 24. Februar.

„Im vergangenen Jahr zählten wir mehr Besucher als in den Vorjahren“, blickt Isabelle Engelmann zurück. Auch finanziell ging die Planung auf, und das, obwohl ein Jubiläumskonzert bei freiem Eintritt gegeben wurde.

Das Bremer Klarinettenquartett kommt zu den Falkenseer Musiktagen Quelle: Promo

Nun hofft die künstlerische Leiterin, dass das Programm für das Jahr 2021 der Nerv der Zuhörer trifft. Dabei dreht sich fast alles um die Klarinette, aber auf Beethoven wird in diesem Jahr auch nicht verzichtet. „Nur wenige Instrumente sind in so vielen Musikstilen zu Hause wie die Klarinette“, sagt Isabelle Engelmann. Davon können sich die Falkenseer ab Ende März überzeugen.

Erinnern an Benny Goodman

So wird dem legendären Jazz-Klarinettisten Benny Goodman die Ehre erwiesen, das Jazztrio Swingin’ Words kommt mit seinem Programm, einem szenisch gestalteten Konzert, einer Art Theaterkonzert. Ganz klassisch geht es zu, wenn Norbert Möller, der Klarinettist des Konzerthausorchesters, mit dem Nachwuchs auftritt: Er leitet die Klarinetten-Klasse des Berliner Musikgymnasiums „ Carl Philip Emanuel Bach“.

Der Klarinetten-Nachwuchs stellt sich vor. Quelle: promo

Klarinette und Klezmer gehören für viele zusammen. Das wird auch so sein, wenn Harry’s Freilach spielt. Ein Kaffeekonzert mit humoristischem Unterton wird vom Bremer Klarinetten-Quartett gegeben. Unter dem Titel „Prä-Ludien und Un-fugen“ sind die Musiker im Rathaussaal zu hören.

Eröffnung in Falkenhagener Kirche

Das Rathaus ist neben dem Haus am Anger und der Falkenhagener Kirche wieder Konzertort der Musiktage. Die evangelische Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen ist der Veranstalter der Musikreihe, die in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert wird. Die Falkenhagener Kirche ist auch Austragungsort für das Eröffnungs- und für das Abschlusskonzert. Das Eröffnungskonzert ist am 27. März und es ist klarinettenfrei.

Termine und Tickets German Gents a cappella am 27. März 19 Uhr Falkenhagener Kirche Swingin’ Words mit der Jazz-Revue „Benny-Goodman-Blues“ am 28. März um 19 Uhr im Rathaussaal Bachs Erben –Stars von morgen am 29. März um 17 Uhr in der Falkenhagener Kirche Harry’s Freilach mit Klezmer am 3. April um 19 Uhr im Haus am Anger Bremer Klarinetten-Quartett mit dem Kaffeekonzert am 4. April um 15 Uhr im Rathaussaal Beethovenkonzert zur Matineezeit mit Isabelle Engelmann am 5. April um 10.30 Uhr in der Falkenhagener Kirche Der Kartenverkauf beginnt am 24. März, Tickets können im Bürgeramt in der Bahnhofstraße 31 und im Evangelischen Pfarramt in der Freimuthstraße 28 gekauft werden.

Dann sind nämlich vier Männer a cappella zu hören. German Gents geben ein Konzert, das Ensemble gründete sich 2018 aus Sängern des Staats- und Domchores Berlin und Studenten der Universität der Künstler, zwei der Sänger stammen aus Falkensee. Für Falkensee haben sie ein Programm aus Liedern von Renaissance bis Barbershop vorbereitet.

Isabelle Engelmann übernahm auch 2020 die künstlerische Leitung und Organisation der Falkenseer Musiktage. Quelle: Enrico Berg

Zum Abschluss der Musiktage wird die künstlerische Leiterin Isabelle Engelmann wieder zur Pianistin. „Was Sie schon immer über Beethoven wissen wollten“ ist das Konzert überschrieben, zu dem sie sich als Gäste die Klarinettistin Horia Dumitrache und die Cellistin Gabriella Strümpel eingeladen hat.

Von Marlies Schnaibel