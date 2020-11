Falkenseer Oldtimerfreunde gründen Verein Altenpflege

Falkensee

Ein Hirschgeweih, jede Menge Alu-Werbeschilder, leuchtende Rücklichter auf einem Brett und ein laminierter Zeitungsartikel über ihren Verein verleihen dieser Halle einen besonderen Charakter. Dazu noch die Kaffeemaschine und ein gut gefüllter Kühlschrank - da fühlen sich die Männer wohl, vor allem, weil dort ihre Schätze wohnen. Damit sind in diesem Fall nicht ihre Frauen gemeint, sondern ihre Oldtimer. Die Mitglieder der „Oldtimerfreunde Altenpflege e.V.“ haben sich ein Refugium in Falkensee geschaffen.

Mit einem Chrysler Baujahr 1966 fing alles an

„Angefangen hat alles vor zehn Jahren bei Gunnar Thoms in der Garage“, erzählt Lars Müller, Vorsitzender des Vereins. „Wir hatten uns einen Chrysler New Yorker, Baujahr 1966, gekauft. Allerdings hatten wir da noch überhaupt keine Ahnung von Oldtimern und dachten, dass wir den Wagen ein bisschen polieren und damit wäre es gut. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Es stellte sich heraus, dass der Chrysler eigentlich Kernschrott war.“ Aber aufgeben war für die beiden Hobbyschrauber keine Devise. Die beiden haben einfach drauflos geschraubt. Der Wagen war irgendwann fahrbereit und wurde von uns im Sommer gefahren. Im Winter haben sie dann weiter an dem Wagen gearbeitet. „Wenn man mit solch einem Auto unterwegs ist, wird man viel angesprochen, dadurch entsteht ein Netzwerk. Dort tauscht man sich aus, erhält wertvolle Tipps und wir haben so viel dazu gelernt“, erklärt Müller.

Irgendwann kamen die Kumpels der beiden Oldtimerfans, schauten sich den inzwischen schicken Chrysler an und wurden mit dem Oldtimerfieber infiziert. So wuchs die Gruppe der Liebhaber alter Fahrzeuge. „2018 haben wir ein neues Zuhause für unsere Schätze gefunden, nach und nach wurde die neue Halle ausgestattet. So kamen eine Hebebühne, diverses Werkzeug und anderes Equipment dazu“, berichtet Lars Müller und ergänzt lachend: „Aber ganz wichtig ist natürlich auch der Kühlschrank mit Bier, damit wir nach getaner Arbeit auf unser Tagewerk anstoßen können.“

Quereinsteiger mit Begeisterung

Mittlerweile schrauben in der Halle zehn Freunde an ihren Oldtimern: Von VW Käfer über Jetta, Mercedes, BMW bis hin zu amerikanischen Fahrzeugen ist alles vertreten. Keiner der enthusiastischen Freunde alter Karossen kommt aus dem Kfz-Bereich, sie haben im beruflichen Alltag nichts mit Autos zu schaffen.

„Jeder macht alles im Verein, wir helfen uns untereinander, soweit es eben geht. Wenn man mal nicht weiter kommt, fragen wir einen befreundeten Kfz-Meister oder Personen aus unserem Netzwerk“, sagt Vereinsmitglied Frank Fehlberg, der an diesem Tag seinen restaurierten VW Käfer zeigte.

Nicht ohne Stolz präsentieren die „Oldtimerfreunde Altenpflege“ ihre restaurierten Fahrzeuge auf Oldtimer-Ausstellungen oder genießen gemeinsame Ausfahrten. „Toll und auch wichtig ist, dass unsere Frauen unser Hobby akzeptieren, ansonsten ginge das gar nicht, denn das nimmt doch ganz schön viel Zeit in Anspruch“, erwähnt Müller.

Im Sommer den eigenen Verein gegründet

Im Juni 2020 gründeten sie den Verein, um dem „Kind einen offiziellen Rahmen zu geben“. Der Zweck des Vereines ist die Förderung von Kulturwerten und der Erhalt von alten Fahrzeugen. Schon vor Vereinsgründung haben sie sich „Oldtimerfreunde Altenpflege“ genannt, diesen Namen haben sie dann als Vereinsnamen behalten.

Die zehn Männer sind seit über 30 Jahren eng miteinander befreundet, haben schon immer viel Freizeit zusammen verbracht. „Für unseren Freund André Offenhammer haben wir uns zu seinem 50. Geburtstag etwas Besonderes überlegt“, erzählt Lars Müller. „André ist durch uns in die Oldtimerszene reingewachsen, war damals quasi noch in der Oldtimer-Inkubationszeit und unschlüssig, ob er sich einen Oldtimer zulegen wolle. Gunnar machte dann den Vorschlag, ihm zum runden Geburtstag einen alten Wagen zu besorgen und dass wir diesen gemeinsam für ihn als Geschenk H-Kennzeichen-tauglich machen.“ Gesagt, getan. Sie erstanden günstig einen Ford Escort, Baujahr 1986 und machten ihn flott.

Die Freude beim Geburtstagskind war mehr als groß, hatten seine Freunde doch genau den Geschmack getroffen. Mit viel Spaß, Humor und sich nicht immer selbst so ernst nehmend, schrauben die Falkenseer Oldtimerfans an ihren Karossen und haben dabei schon das nächste Projekt im Hinterkopf.

