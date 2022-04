Nach zweijähriger Pause brennt am Ostersonnabend in Falkensee am Alten Fischerweg endlich wieder das Osterfeuer. Mehr als froh darüber ist nicht nur Organisator Heiko Richter, sondern auch zahlreiche Falkenseerinnen und Falkenseer. Geboten wird viel – für die Kleinen am Nachmittag und für die Großen ebenso. Sie können abends mit einem DJ ums Feuer tanzen.