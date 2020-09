Falkensee

Die AG Umwelt der Lokalen Agenda Falkensee veranstaltet am 26. September die nächste Pflanzen- und Erntebörse. Sie wird von 9.30 bis 13 Uhr auf der Festwiese im Gutspark Falkensee abgehalten.

Von privat an privat

Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst gibt es hier die Gelegenheit, in einer entspannten, freundlichen und persönlichen Atmosphäre, günstig Pflanzen für den Garten oder den Balkon zu finden. Es können Stauden, Gräser, Büsche, Bäume und Gartenerzeugnisse von privat an privat gekauft, verkauft, verschenkt oder getauscht werden. Auch überzähligen Gartengeräten wie Hacken, Schaufeln, Spaten etc. darf im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens gern ein neues Zuhause gegeben werden.

Umweltarbeit der Lokalen Agenda

Eine Anmeldung für die Teilnahme ist nicht erforderlich. Der Aufbau beginnt um 8.30 Uhr (Zufahrt zur Festwiese über Bredower Straße und Geschwister-Scholl-Straße). Tische werden nicht gestellt und sind bei Bedarf mitzubringen. Händler sind nicht zugelassen. Zur Unterstützung der Umweltarbeit bittet die Lokale Agenda um eine Geldspende. Da die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen, können keine selbst gebackenen Kuchen als Spende abgegeben werden.

Von MAZ