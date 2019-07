Falkensee

Was genau ist eigentlich eine Tagespflege? Wie finden Angehörige den passenden Pflegedienst? Und welche Kosten werden von der Pflegekasse übernommen? Solche und viele weitere Fragen sind Alltag der Pflege- und Sozialberater des Pflegestützpunktes Havelland in Falkensee. Die 2011 eröffnete Einrichtung stellte sich am Mittwoch bei einem Tag der offenen Tür vor. Neben Möglichkeiten für Gespräche gab es auch Vorträge zu Themen rund um Betreuungsmodelle und Gehirnjogging im Alter.

Berater fungieren als Lotsen

Jeweils ein Sozialberater und ein Pflegeberater stehen Betroffenen im Pflegestützpunkt, der vom Landkreis Havelland gemeinsam mit den Pflegekassen betrieben wird, zur Verfügung. „Unsere Hauptaufgabe ist es, Angebote aus dem Bereich der Pflege zu bündeln und als Lotsen für Betroffene zu fungieren“, erklärte Roswitha Hähner, Teamleiterin der Pflegestützpunkte bei der AOK Nordost. Neben der Hilfe bei Anträgen unterstützen die Berater auch bei Fragen, wie das eigene Heim angenehmer gestaltet werden kann.

In verschiedenen Vorträgen wurden Themen rund um die Pflege erläutert. Quelle: Danilo Hafer

„Es gibt so viele Möglichkeiten, die dabei helfen, auch die Lebensqualität der Pflegeperson zu verbessern. Wir müssen die Menschen nur darauf aufmerksam machen“, so Hähner. Denn im Durchschnitt betrage die Pflegezeit in Deutschland rund zehn Jahre. „Es gibt aber auch Menschen, die ihre Angehörigen über 30 Jahre pflegen, das kann eine große Belastung sein.“

Hohe Nachfrage

Dass der Beratungsbedarf groß ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Allein im ersten Vierteljahr haben die Berater 791 Kontakte gezählt. „Der Bedarf steigt stetig. Inzwischen melden sich bei uns auch Menschen aus Berlin oder Oberhavel“, sagte Regina Lößner, Sachgebietsleiterin beim Sozialamt des Landkreises.

Aufgrund der großen Nachfrage wurden in der Vergangenheit weitere Beratungsangebote in Nauen und Rathenow geschaffen, die jeweils einmal in der Woche eine Sprechstunde anbieten. Der Pflegestützpunkt ist zweimal in der Woche besetzt. „Telefonisch ist aber immer jemand erreichbar. Wir lassen niemanden im Regen stehen“, so Regina Lößner

Musterwohnung zeigt Hilfsmittel für den Alltag

„Seit drei Jahren unterhalten wir zudem eine Musterwohnung in Rathenow, in der wir Möglichkeiten aufzeigen, wie die eigene Wohnung auf die Pflegebedürfnisse hin umgestaltet werden kann“, erklärte Elke Franke, Leiterin des Sozialamtes. Neben einem modernen Bad verfügt die typische Neubauwohnung über viele kleine Helfer, die den Alltag erleichtern sollen.

So gibt es etwa Gardinenstangen zum Herunterlassen, die selbst Rollstuhlfahrern das Wechseln ermöglichen. Es gebe so viele Möglichkeiten, man müsse die Menschen nur mit der Nase darauf stoßen. „Außerdem haben wir die Seniorenräte im Landkreis mit Musterkoffern ausgestattet, damit noch mehr Menschen davon profitieren können“, betonte Franke.

Beratung für Menschen mit Behinderung

Grundsätzlich würden sich die Menschen immer erst dann mit dem Thema Pflege oder Altersgerechtem Wohnen befassen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. „Die meisten Menschen bauen ein Haus, wenn sie 30 Jahre alt sind, mit einer schönen Wendeltreppe, die sie im Alter aber nicht mehr bewältigen können. Daran denken sie aber natürlich nicht“, sagte Hähner. Damit noch mehr Menschen die Beratungsangebote des Landkreises in Anspruch nehmen können, wird demnächst ein Pilotprojekt im Pflegestützpunkt gestartet. „Wir werden künftig neben der Pflegeberatung auch die Beratung für Menschen mit Behinderung am Standort anbieten“, erklärte Elke Franke.

Geöffnet ist der Pflegestützpunkt in der Dallgower Straße 9 (Gesundheitszentrum) immer am Dienstag von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 Uhr und 13 bis 18 Uhr.

Von Danilo Hafer