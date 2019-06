Falkensee

Josephine Hebling ist UN-Jugenddelegierte. Am Dienstagnachmittag kam sie nach Falkensee, um mit jungen Leuten der Stadt zu sprechen. Im Finkenkruger Jugendklub „Alte Post“ traf sie auf Aktivisten des denk- und diskutierfreudigen Jugendbeirates.

Reden vor der Generalversammlung

Im Oktober wird die 19-jährige Josephine Hebling vor der Uno-Generalversammlung sprechen, im Frühjahr drauf noch mal zur Sozialentwicklungskommission der Vereinten Nationen. Was sie da in New York sagen wird, das wird auch ein wenig von den Falkenseern bestimmt. Die aus Freiburg stammende Studentin der Politikwissenschaft reist in diesen Wochen mit dem zweiten UN-Jugenddelegierten Nikolas Karanikolas quer durch Deutschland, um zu hören, was junge Leute bewegt.

Falkensee als ländlicher Raum

Dabei wollen sie geografisch und sozial eine große Bandbreite abdecken. Falkensee gilt dabei übrigens als „ländlicher Raum“. Für ein Jahr sind die beiden für diese Aufgabe der UN-Jugenddelegierten berufen.

Josephine Hebling fragte also die Falkenseer: Was wünscht ihr euch? Was würdet ihr ändern?

Klimaschutz als Klassiker

„Es ist ja schon fast der Klassiker: Mehr für den Klimaschutz tun“, sagte Anais gleich als Erste und fand die Zustimmung der anderen. „Globale Besteuerung der Konzerne einführen und Steuerschlupflöcher schließen“, würde Robin machen, wenn es in seiner Macht stände. „Waffenexporte stoppen“, meinte Mo. „Alle Waffen abschaffen“, folgte als nächster Wunsch. Und: „Frieden erhalten.“

Kritik an Bildungspolitik

Großes Thema für die Falkenseer: die Bildungspolitik. Im bestehenden System sehen sie die Chancengleichheit nicht gegeben. Gute Bildung ist mehr als Mathematik, meinte Jonathan, sie muss auch gesellschaftliches Bewusstsein vermitteln. Geschichte sollte differenzierter vermittelt werden, nicht solche Schwarz-Weiß-Malerei bei der Darstellung von BRD und DDR. Kolonialismus sollte mehr thematisiert werden, in historischer und aktueller Form. Englischunterricht sollte mehr gefördert werden, weil die Sprache der weltweiten Verständigung dienen kann.

Die Älteren regieren

Und auch das bewegte die Falkenseer: Viele Entscheidungen werden von Älteren getroffen, meist Männern, die 50, 60 Jahre oder älter sind. „Wenn man immer die Älteren im Fernsehen sieht, hat man den Eindruck, junge Leute können nichts machen“, sagte Anais.

Den Eindruck hatte man am Dienstag in Falkensee nicht. Josephine Hebling freute sich, dass die kleine Gruppe doch so meinungsstark und aktiv war. „Manche Themen schälen sich schon nach unseren ersten Touren heraus, das wird hier in Falkensee bestätigt“, sagte sie: Klima, Bildung und Chancengleichheit, aber auch Numerus clausus und Flüchtlinge sind die Themen, die junge Leute in Deutschland bewegen.

Junge UN-Delegierte Aufgabe als Jugenddelegierte ist es, Jugendlichen bei den Vereinten Nationen eine Stimme zu geben. Die einjährige Amtszeit besteht hauptsächlich aus zwei Teilen: Deutschlandtour, um der Meinungen, Visionen und Forderungen von Jugendlichen einzuholen. Und: Begleitung der deutschen Delegation zur Generalversammlung und zur Sozialentwicklungskommission der Vereinten Nationen, um den Interessen der Jugendlichen Gehör zu verschaffen.

Im ASB-Jugendklub Alte Post kann Mittwoch 18 Uhr weiterdiskutiert werden. „Quo Vadis Klimawandel?!“ heißt es ab 18 Uhr, Eric Heidrich vom Institut für Klimafolgenforschung Potsdam ist zu Gast.

Von Marlies Schnaibel