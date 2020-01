Real-Markt kurz vor Verkauf

Falkensee

Schulterzucken am Bäckerstand, Schulterzucken an der Wursttheke – die Mitarbeiter im Falkenseer Real-Markt wissen nichts Genaues über die Zukunft ihres Arbeitsplatzes. „Wir machen keine Panik, wir schauen, was mit den neuen Eigentümern wird“, sagt Karsten Hansen. Er betreibt als Selbstständiger im Markt den gut frequentierten Laden „Dufte Blume“. Und das Geschäft läuft in diesen Tagen ganz normal weiter.

Exklusive Verhandlungen

Dabei könnte sich in dieser Woche die weitere Zukunft der Real-Einkaufsmärkte, die zum Metro-Konzert gehören, entscheiden. Im Dezember hatten die Metro und ein Konsortium, bestehend aus der SCP Group S.à.r.l. und x+bricks, eine Absichtserklärung vereinbart. Dabei ging es um die exklusiven Verhandlungen zum Verkauf der Real-Märkte. Die Vertragsunterzeichnung ist vorgesehen bis „Ende Januar 2020“. Das bestätigte die Pressestelle der Metro jetzt noch einmal auf MAZ-Nachfrage.

Metro verkauft Handelskette

2018 hatte die Metro AG in einer sogenannten Pflichtmitteilung bekannt gegeben, die Real-Märkte verkaufen zu wollen. Die ursprünglich geführten Verhandlungen mit der Redos-Gruppe waren beendet worden, das Konsortium aus SCP und x+bricks hatte im Herbst sein Angebot noch einmal überarbeitet, jetzt wird für die Metro AG ein Netto-Mittelzufluss in Höhe von einer halben Milliarde Euro erwartet.

Hoffen auf Weiterbeschäftigung

Was das Konsortium mit dem abenteuerlichen Namen SCP Group S.à.r.l. und x+bricks mit den Real-Märkten vorhat, dazu können und wollen weder die Pressestellen von Real noch von Metro zum jetzigen Zeitpunkt eine Aussage machen. Allerdings erklärt Metro, dass sie sich für die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter in den Märkten einsetzen und verweisen darauf, dass man sich Ende 2019 zwischen Gesamtbetriebsrat und Real auf eine freiwillige Gesamtbetriebsvereinbarung verständigt hat.

Der Real-Markt Falkensee befindet sich an der Barkhausenstraße und Dallgower Straße. Quelle: Marlies Schnaibel

Nach der Absichtserklärung soll ein Kern der fast 300 Real-Märkte weiterbetrieben werden, die meisten jedoch sollen an andere Händler abgegeben werden. Da geisterten mit Rewe, Kaufland und Edeka schon mehrere mögliche Nachfolger durch die Medienlandschaft, konkrete Aussagen gibt es dazu nicht. „Wir hoffen jedoch, dass der Nahversorgungsstandort erhalten bleibt“, sagt Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD).

Wichtiger Standort

„Der Standort für den Einzelhandel ist in der Stadt extrem wichtig“, sagt er, die Stadt ist „unterausgestattet“, wenn es um Verkaufsflächen geht. „Es wäre dramatisch, wenn der Markt ganz wegfallen würde.“ Die Verwaltung hofft, dass es hier nicht zu einer Hängepartie kommt wie am Falkenhorst, wo seit Jahren um eine Lösung für den geschlossenen Kaiser’s-Markt gerungen wird. Beim Real-Markt sieht Müller bessere Chancen.

„Wir haben immer wieder diverse Ketten, die sich nach Verkaufsflächen erkundigen“, weiß er. Nun muss sich zeigen, ob sie mit dem Eigentümer, der in diesem Fall ein Dritter ist, einig werden. Nach den vorliegenden Erkenntnissen, so Müller, sei der Eigentümer an einer Weitervermietung interessiert.

Von Marlies Schnaibel