Falkenseer Real-Markt wird nicht an Kaufland verkauft

Falkensee

Der Falkenseer Real-Markt gehört nicht zu den 92-Real-Standorten in Deutschland, die an Kaufland verkauft werden. Die Hängepartie über den Verkauf des Falkenseer Einkaufsmarktes geht weiter.

276 Real-Märkte auf der Verkaufsliste

Das Bundeskartellamt hatte am Dienstag dem Verkauf von 92 Real-Märkten an die Schwarz-Gruppe, die Kaufland wie auch die Kette Lidl betreibt, sowie der Übernahme von 24 Real-Märkten durch die Globus-Gruppe zugestimmt. Insgesamt geht es um den Betrieb von 276 Real-Märkten in Deutschland. Das Unternehmen SCP Retail S.à.r.l. hatte diese Märkte von der Metro-Gruppe 2018 gekauft, als diese sich inhaltlich neu aufstellen wollte und sich von dem Real-Zweig trennte.

Russische Investoren

Der ursprünglich geplante Verkauf an die Redos-Gruppe war damals gescheitert. Die Real-Standorte erzielten 2018/19 einen Umsatz von etwa sieben Milliarden Euro. Das Unternehmen SCP wird vom russischen Investmentunternehmen Sistema kontrolliert.

Über Falkensee wird weiter verhandelt

Wie Real-Pressesprecher Markus Jablonski auf MAZ-Nachfrage erklärte, wird über den Verkauf des Falkenseer Standortes weiter verhandelt: „Neben Kaufland gibt es eine ganze Reihe weiterer Handelsunternehmen, die Interesse an Real-Standorten geäußert haben. Unser Eigentümer befindet sich derzeit mit verschiedenen Interessenten in sehr fortgeschrittenen und konkreten Verhandlungen.“ Aus Gründen der Vertraulichkeit werden jetzt keine näheren Auskünfte zu spezifischen Verhandlungen gegeben. Das operative Geschäft im Falkenseer Real-Markt gehe derweil weiter.

Von Marlies Schnaibel