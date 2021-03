Falkenseer Realmarkt wieder nicht verkauft

Falkensee

Die Hängepartie geht weiter: Die Real GmbH hat wieder eine Reihe Real-Märkte verkauft. Über die Zukunft des Falkenseer Standortes ist jedoch noch keine Entscheidung gefallen. Interessenten gäbe es schon.

Nun sind in dieser Woche erst mal andere Verkäufe verkündet worden: Edeka, Kaufland und die Globus-Gruppe sind die Käufer, wenn auch mitunter nicht in dem Umfang wie erhofft. Das Bundeskartellamt soll dem Verkauf von 51 Real-Märkten an den Lebensmittelhändler Edeka zugestimmt haben, darunter sind die Märkte in Neuruppin und Potsdam-Drewitz. Verkäufer ist der russische Finanzdienstleister SCP, der 2018 von der Metro-Gruppe 270 Real-Märkte in Deutschland gekauft hatte. Erklärtes Ziel war der Weiterverkauf. Die Real-Standorte erzielten 2018/19 einen Umsatz von etwa sieben Milliarden Euro.

Kaufland hat mit Stand vom 1. März insgesamt 14 Märkte von Real übernommen, teilte das Unternehmen auf MAZ-Nachfrage mit. Zusätzlich wird der Markt Wildau zum 22. März an Kaufland abgegeben werden. Andere Verkäufe sind so gut wie unter Dach und Fach. „Weitere Übergabestandorte an Kaufland, Globus oder Edeka sind noch nicht mit einem Übergabetermin versehen“, erklärt Pressesprecher Frank Grüneisen. „Zum aktuellen Zeitpunkt sind Aussagen über weitere Marktabgaben noch nicht möglich, weil unter anderem Gespräche mit Vermietern noch nicht abgeschlossen sind.“ Ähnlich äußerte sich das Unternehmen vor einem Jahr.

Das betrifft auch die Situation in Falkensee. Hier gibt es keinen neuen Sachstand, heißt es. Der Betrieb läuft daher unverändert weiter. Und das lässt der Pressesprecher noch wissen: „In jedem Fall liegt aber das Hauptaugenmerk aller Verfahrensbeteiligten darauf, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten.“ Allerdings werden auch einige Filialen geschlossen, wie eine von der Real GmbH veröffentlichte Liste der Märkte zeigt.

In Falkensee geht also das Bangen um die Zukunft von Real weiter. Der Markt ist mit seiner Vielfalt, die über Lebensmittel weit hinausgeht, das größte Einkaufszentrum von Falkensee. Die Stadt gilt bei ihren 45 000 Einwohnern, was Verkaufsflächen betrifft, als unterversorgt.

Von Marlies Schnaibel