Falkenseer Restaurants vor dem Neustart

Falkensee

Letzte Handgriffeerledigt Dao Nguyen, bevor ihr vietnamesisches Restaurant „Madame Dao“ in der Spandauer Straße in Falkensee am Freitag wieder öffnen darf.

„Wir haben die Sitzplätze von 65 auf 30 reduziert, der Abstand zu den Tischen ist größer als vorgeschrieben“, sagt die Chefin. Auf den Tischen herrscht Leere, Gewürze und Soßen werden je nach Bedarf erst ausgegeben. Am Eingang befinden sich Desinfektionsspender, auch im Außenbereich gibt es weniger Sitzplätze.

Einen Tisch kann man über die online (madamedao.de) oder telefonisch unter 03322/ 12/73 84 reservieren. Wer nicht ins Restaurant kommen will, kann den Lieferservice in Anspruch nehmen.

Von Hannelore Berg