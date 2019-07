Falkensee

Rund 700 Meter Kunst in gerade einmal anderthalb Wochen entstanden jetzt im Falkenseer Rosentunnel. 160 Dosen Farbe versprühten die 30 Helfer in den vergangenen Tagen.

Künstler stellten Können unter Beweis

Neben dem Team vom Haus am Anger, Sozialarbeiter René Gawron von Mikado, einigen ganz jungen Helfern und Mitgliedern des Falkenseer Jugendforums stellte vor allem Graffiti-Künstler Lovis Langhans sein Können unter Beweis. „Am Vormittag habe ich meist alleine gearbeitet, die anderen kamen so ab 14 Uhr. Ich habe die Zeit dazu genutzt, die Hintergründe vorzubereiten, damit alle gleich loslegen können“, so der 20-jährige Falkenseer.

„Anderthalb Wochen waren sehr knapp für die rund 700 Meter lange Fläche. Wir bräuchten für den Feinschliff noch etwas mehr Zeit“, sagte Lovis Langhans und wandte sich gleich wieder dem noch unfertigen Schriftzug zu. Die jeweils einseitige Sperrung des Geh- und Radweges sei für die Fertigstellung die Voraussetzung. „In den ersten Tagen haben sich die Leute wegen der Sperrung beschwert. Als die Kunstwerke bereits zu erkennen waren, haben sie sich dann aber gefreut“, berichtete Annegret Wellmann vom Haus am Anger.

Verblasste Farben erstrahlen wieder

Vor rund 20 Jahren war der Rosentunnel zuletzt verschönert worden, die Bilder und Farben waren längst verblichen. Und doch wurden einige Kunstwerke gerettet, die Farben aufgefrischt, die Bilder restauriert. „Wie der alte Elefant. Wir konnten es nicht übers Herz bringen, ihn zu übermalen und haben ihn kurzerhand mit in die Neugestaltung eingebunden“, so Annegret Wellmann. Für die nötige Farbgewalt, also die Übernahme aller Materialkosten, sorgten die Stadtverwaltung und der Förderverein des Haus am Anger.

„Real Falkensee“, die Postleitzahl „14612“ oder eine Hommage an den Falkenseer Rapper „Peaks“ können Autofahrer nun aus dem Augenwinkel bewundern. Fußgänger nahmen sich bereits während der offiziellen Einweihung Zeit, um sich die Kunstwerke genauer anzusehen. Dass Falkensee noch bunter werden könnte, dafür plädierte am Donnerstag Künstler Lovis: Es gibt noch so viele Ecken in der Stadt, die mehr Farbe vertragen könnten. Es wäre toll, wenn es nicht bei dem einen Projekt bleiben würde“, so der 20-Jährige, der eine Graffiti-AG an der Nauener Arco-Schule leitet.

Von Laura Sander