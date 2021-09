Landrat Roger Lewandowski (CDU) übergab in dieser Woche die Falkenseer Schautafel zur Einheitsausstellung des Havellands an Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Die Tafel steht ab sofort im Bürgermeistergarten am Mauerradweg. Wer an ihr vorbeifährt, erinnert sich an Dinge, die 30 Jahre zurückliegen.